Credit Suisse : Google Pay complète l'offre de paiement mobile

À partir de la mi-août 2020, les clients titulaires de cartes de crédit du Credit Suisse en Suisse pourront également utiliser Google Pay, qui élargit l'offre mobile de la banque. Ils disposeront ainsi d'une nouvelle solution de paiement importante à l'échelle internationale, que ce soit avec une carte prépayée ou avec une carte de crédit.

Google Pay, l'un des systèmes de paiement les plus prisés à travers le monde, complètera l'offre du Credit Suisse en matière de paiement mobile à l'international et en ligne. À partir de la mi-août 2020, la banque le proposera également à ses clients privés dont les cartes de crédit MasterCard et Visa sont émises par Swisscard. Depuis l'entrée de Google Pay sur le marché helvétique en avril 2019, il est déjà possible de l'utiliser au moyen des cartes prépayées du Credit Suisse qui sont émises par Swiss Bankers. Le Credit Suisse est ainsi l'une des premières banques helvétiques à proposer le plus vaste choix de possibilités de paiement mobile.

Croissance record des paiements mobiles - accélérée par la pandémie de coronavirus

Les paiements mobiles enregistrent une croissance fulgurante. La part des paiements par carte sans contact a plus que doublé en Suisse ces douze derniers mois alors que les retraits d'espèces aux distributeurs automatiques sont en baisse. Et cette part des paiements sans contact devrait encore augmenter fortement par rapport aux règlements en liquide, notamment en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis le début de la crise, les consommateurs recourent de plus en plus à cette formule. Ce moyen de paiement simple, rapide et sécurisé par smartphone ou par smartwatch leur évite de toucher les espèces, les cartes et les distributeurs automatiques. En élargissant son offre, le Credit Suisse tient compte de l'évolution des besoins de ses clients et propose à ceux-ci une gamme encore plus vaste de solutions de paiement mobile, auxquelles ils peuvent recourir à l'étranger également.

Anke Bridge Haux, responsable de la numérisation et des produits du Credit Suisse en Suisse, déclare: «Les besoins des particuliers changent en ce qui concerne les opérations de paiement. Nos clients souhaitent un maximum de flexibilité dans le choix du type de paiement. Ils veulent pouvoir choisir où, quand et comment ils règlent leurs dépenses. Avec Google Pay, nous leur proposons désormais une nouvelle alternative très appréciée.»



Pour pouvoir régler des achats avec Google Pay dans les magasins en ligne, les restaurants ou les applications Internet, il faut disposer d'un smartphone Android (à partir de la version 5.0) qui est compatible avec la technologie NFC (communication en champ proche). Vous trouverez de plus amples informations sur l'offre de paiement mobile du Credit Suisse ici.