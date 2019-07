Credit Suisse : Iqbal Khan va quitter le groupe bancaire

02/07/2019 | 16:14

Le Credit Suisse a annoncé le départ de Iqbal Khan qui occupe le poste de directeur général de l'activité internationale de gestion de fortune.



'J'ai décidé de poursuivre ma carrière en dehors du Credit Suisse', a déclaré Iqbal Khan dans un communiqué.



Selon des rumeurs de marché, la banque privée suisse Julius Baer aurait placé Iqbal Khan dans sa liste pour le poste de PDG depuis plusieurs mois.



Iqbal Khan a rejoint le Credit Suisse en 2013 en tant que CFO de la division banque privée et gestion de patrimoine du groupe et a été nommé directeur général de l'unité de gestion de fortune internationale en 2015.



Auparavant, il était partenaire chez Ernst & Young Switzerland.



Credit Suisse a déclaré que Philipp Wehle, actuellement directeur financier de l'unité internationale de gestion de fortune, succédera à Iqbal Khan.



