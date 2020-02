Credit Suisse : Le Credit Suisse Group annonce ses résultats annuels et du quatrième trimestre 2019 0 13/02/2020 | 11:47 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 2018. Nous voulions également que le Credit Suisse soit toujours plus reconnu en tant qu'acteur majeur du développement durable et des placements à impact. Nous avons donc constitué l'équipe Impact Advisory and Finance (IAF), qui travaille à la réalisation de notre vision. Notre objectif était de devenir une banque générant une croissance rentable, conforme et de qualité. De 2016 à 2019, nous avons développé nos affaires de gestion de fortune et généré des afflux nets de nouveaux capitaux de 121 milliards de francs, et notre bénéfice avant impôts lié à la gestion de fortune4a enregistré une croissance à deux chiffres (+15%) pendant quatre années de suite, passant de 2,7 milliards de francs en 2015 à 4,7 milliards de francs en 2019, abstraction faite du gain provenant de la réévaluation du placement en actions dans SIX et du transfert d'InvestLab*. Tandis que nous réalisions cette croissance, nous sommes parvenus à réduire nos risques de plus de 40%5et nous avons utilisé la SRU pour diminuer nos actifs pondérés en fonction des risques à Global Markets de plus de 45%6. Notre restructuration a été un succès et notre performance en 2019, première année après cette restructuration, illustre à quel point la banque a changé depuis 2015. «Nous avons entamé 2019 dans un environnement de marché difficile, avec une activité client réduite au premier trimestre. Lorsque le contexte est devenu plus constructif au deuxième et au troisième trimestre, nous sommes parvenus à accroître progressivement la dynamique des revenus et avons flexibilisé notre base de coûts en conséquence afin de saisir les opportunités de croissance, terminant l'année sur un très bon quatrième trimestre. Tout au long de 2019, nous avons continué à créer un levier d'exploitation positif. Ainsi, le quatrième trimestre a été notre 13etrimestre consécutif de croissance du bénéfice en glissement annuel, une importante réalisation selon nous. Sur l'ensemble de l'année 2019, nous avons enregistré un bénéfice net de 3,4 milliards de francs, contre 2,0 milliards de francs en 2018, une hausse de 69% qui s'explique par notre performance positive en termes de revenus et par notre gestion constante des coûts. Avant l'impact des provisions pour litiges majeurs, essentiellement liées à des affaires héritées du passé, et si l'on faisait abstraction des gains liés à SIX et à InvestLab*, c'est-à-dire sur une base reflétant mieux nos affaires sous-jacentes, notre bénéfice avant impôts aurait été de 4,3 milliards de francs, en hausse de 18% en glissement annuel, ce qui démontre le succès constant de notre stratégie dans un environnement difficile. Avec un rendement des fonds propres tangibles de 9%, nous avons enregistré d'importants progrès dans la réalisation de notre objectif d'atteindre un rendement des fonds propres tangibles d'environ 10% en 2020, présenté lors de notre Investor Day en décembre 2019. Enfin, nous avons distribué 1,7 milliard de francs de capital à nos actionnaires, notamment à travers un rachat d'actions de 1 milliard de francs à fin 2019 ainsi qu'à travers un dividende de 695 millions de francs. Je suis fier de ce que le Credit Suisse a réalisé pendant mon mandat. Nous avons remis le Credit Suisse sur de bons rails et nos résultats de 2019 montrent que nous pouvons être durablement rentables. J'apporterai mon soutien enthousiaste à mes collègues tandis qu'ils continueront à développer les affaires. Je tiens à adresser également mes remerciements à nos clients, qui sont notre raison d'être, à nos collaborateurs, qui font preuve d'un engagement exceptionnel, à nos investisseurs et à toutes nos parties prenantes, plus largement, pour le soutien qu'ils m'ont apporté dans mon travail. Je leur en serai toujours reconnaissant. Je souhaite à Thomas Gottstein la bienvenue dans ses nouvelles fonctions. J'ai un grand respect pour ses qualités de dirigeant d'entreprise, mais également pour la personne qu'il est, et je sais qu'il permettra au Credit Suisse de franchir un nouveau palier.» Page 3 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 Thomas Gottstein, Chief Executive Officer nommé du Credit Suisse Group, a déclaré: «Avec notre très bonne capitalisation et notre stratégie claire d'être un gestionnaire de fortune de tout premier plan possédant de solides compétences en investment banking, je suis convaincu que le Credit Suisse est bien positionné pour continuer à générer de la performance au profit de toutes nos parties prenantes, notamment nos clients, nos actionnaires et nos collaborateurs. Notre stratégie commerciale devrait demeurer inchangée et, sous ma direction, nous maintiendrons le cap fixé par le Conseil d'administration et le Directoire en 2015, et notre stratégie a été reconfirmée en 2019 après la période de restructuration. En 2020, nous entendons continuer à croître en offrant des solutions sur mesure à nos clients, tirant pleinement parti de nos compétences en gestion de fortune et en investment banking. Notre approche régionalisée nous permet de rester proches de nos clients, tout en exploitant les synergies mondiales dans les domaines où cela est pertinent. Nous restons fermement déterminés à réaliser les objectifs définis lors de notre Investor Day 2019 à Londres, à savoir atteindre un rendement des fonds propres tangibles de quelque 10% et faire preuve d'une discipline constante en matière de coûts afin de générer un levier d'exploitation positif. Nous voulons restituer du capital à nos actionnaires à travers un programme de rachat d'actions, dans le cadre duquel nous nous attendons à un rachat d'au moins 1 milliard de francs si les conditions de marché et les conditions économiques le permettent, et en augmentant durablement notre dividende ordinaire par action d'au moins 5% par an. Je tiens à remercier Tidjane Thiam pour son soutien et son partenariat. Je suis impatient de m'atteler à la tâche et de consacrer toute mon énergie à notre banque, à ses clients et à ses actionnaires.» Perspectives Nous avons connu un très bon début d'année dans toutes nos divisions et, par conséquent, nous sommes, avec toute la prudence nécessaire, optimistes sur nos perspectives pour l'année en cours. En dépit des divers obstacles géopolitiques et incertitudes telles que l'impact du coronavirus, nous continuons à estimer que les fondamentaux sous-tendant l'économie mondiale demeurent intacts. Nous poursuivrons l'exécution de nos plans avec discipline afin de maintenir notre fort dynamisme en 2020 et entendons accroître les revenus de nos activités liées à la gestion de fortune, augmenter la rentabilité de nos activités liées aux affaires Markets, maintenir notre discipline en termes de coûts et continuer à optimiser notre modèle opérationnel. Page 4 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 Chiffres clés En millions de CHF 2019 2018 4T19 4T18 2018 4T18 Produits nets 22 484 20 920 6190 4801 7% 29% dont liés à la gestion de fortune 14 398 13 268 4027 3281 9% 23% dont IBCM (en USD) 1677 2228 437 476 -25% -8% dont activités Markets (en USD)7 6895 6249 1634 1139 10% 43% Charges d'exploitation totales 17 440 17 303 4830 4147 1% 16% Bénéfice avant impôts 4720 3372 1214 595 40% 104% Bénéfice net distribuable aux 3419 2024 852 259 69% 229% actionnaires Rendement des fonds propres tangibles 9% 5% 9% 3% 4pp 6pp Chiffres clé hors gains liés au transfert d'InvestLab et à la réévaluation de SIX et hors provisions pour litiges majeurs*: En millions de CHF 2019 2018 4T19 4T18 2018 4T18 Produits nets 21 659 20 920 5692 4801 4% 19% Bénéfice avant impôts 4284 3616 1042 677 18% 54% Page 5 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 Changements dans le Conseil d'administration Comme il l'a annoncé le 3 février dernier, le Conseil d'administration de Credit Suisse Group AG propose d'élire Richard Meddings en tant que nouveau membre non exécutif du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2020. Alexander Gut ne sera pas candidat à sa réélection lors de l'Assemblée générale ordinaire. Tous les autres membres du Conseil d'administration seront rééligibles pour un nouveau mandat d'un an. Urs Rohner, Président du Conseil d'administration du Credit Suisse Group a déclaré : « Alexander Gut a décidé de ne pas être candidat à une réélection afin de pouvoir se consacrer davantage à sa société, Gut Corporate Finance AG. Alexander Gut a été élu au Conseil d'administration du Credit Suisse Group en 2016. Le Conseil a grandement bénéficié de sa vaste expertise dans les domaines de l'audit et de la finance et ses contributions importantes en tant que membre de l'Audit Committee, comme de celui de l'Innovation and Technology Committee, furent très précieuses pour notre Groupe. Nous remercions Alex pour son engagement extraordinaire et son excellente coopération et nous lui souhaitons nos meilleurs vœux pour ses prochains engagements. Dividende Lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2020, le Conseil d'administration proposera aux actionnaires une distribution en espèces de 0.2776 franc par action pour l'exercice 2019. Ce chiffre est en phase avec notre intention d'accroître le dividende ordinaire d'au moins 5% par an. Cette distribution sera exonérée de l'impôt anticipé suisse et ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu pour les particuliers résidant en Suisse et détenant les actions à titre privé, et 50% seront payés à partir de réserves en bénéfice, net de l'impôt anticipé suisse de 35%. Page 6 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 Résumé des résultats des divisions La Swiss Universal Bank (SUB)a enregistré un très bon exercice 2019 avec un bénéfice avant impôts de 2,7 milliards de francs, en hausse de 27% en glissement annuel. Abstraction faite des gains liés au transfert d'InvestLab et à la réévaluation de SIX*, le bénéfice avant impôts aurait été de 2,3 milliards de francs, soit une progression de 8% en glissement annuel. Les produits nets ont gagné 8% en glissement annuel. Abstraction faite des gains liés au transfert d'InvestLab et à la réévaluation de SIX*, les produits nets auraient progressé de 1% en glissement annuel, en raison de gains liés à des ventes immobilières dans le cadre de notre programme de cession-bail en cours ainsi que de la progression des revenus de la collaboration avec Global Markets (GM) et International Wealth Management (IWM) - International Trading Solutions (ITS). Toutefois, le résultat des opérations d'intérêt, les commissions et frais récurrents ainsi que les revenus basés sur les transactions sont demeurés quasiment inchangés en glissement annuel. Alors que l'environnement de taux d'intérêt négatifs représente toujours un défi, l'augmentation de l'activité clientèle et la progression des commissions et frais récurrents au quatrième trimestre 2019 ont influencé positivement nos revenus, soutenus par un fort rebond du résultat des opérations d'intérêts par rapport au troisième trimestre 2019 ainsi que par nos mesures d'adaptation des taux sur les dépôts. Notre approche toujours disciplinée concernant les coûts nous a permis de faire baisser encore les charges d'exploitation totales de 3% en 2019, tout en continuant à investir dans des engagements stratégiques spécifiques, dans la numérisation et dans le marketing. En 2019, le rapport coûts/revenus de la SUB a été de 53%; abstraction faite des gains liés au transfert d'InvestLab et à la réévaluation de SIX*, le rapport coûts/revenus aurait été de 57%. Les actifs gérés ont atteint un nouveau niveau record de 654 milliards de francs, soit une hausse de 20% depuis fin 2018, ce qui reflète les forts afflux nets de nouveaux capitaux, soutenus par l'environnement de marché positif. Private Clients a généré un bénéfice avant impôts de 1,4 milliard de francs pour 2019, en hausse de 30% en glissement annuel. Abstraction faite des gains liés au transfert d'InvestLab et à la réévaluation de SIX*, le bénéfice avant impôts aurait été de 1,2 milliard de francs en 2019, soit une hausse de 16% en glissement annuel. Cette progression s'explique par une baisse des coûts, par des gains liés à des ventes immobilières revenant au segment Private Clients et par les mesures d'adaptation des prix que nous avons prises face à la persistance de l'environnement de taux d'intérêt négatifs. Les actifs gérés ont augmenté de 10% en glissement annuel, avec des afflux nets de nouveaux capitaux de 3,4 milliards de francs pour 2019. Ces chiffres reflètent de très bonnes contributions de nos affaires UHNW et HNW et démontrent la force de nos activités. Corporate & Institutional Clients (C&IC) affiche un bénéfice avant impôts de 1,3 milliard de francs pour 2019, soit une hausse de 24% en glissement annuel. Abstraction faite des gains liés au transfert d'InvestLab et à la réévaluation de SIX*, le bénéfice avant impôts aurait été de 1,1 milliard de francs en 2019, soit une évolution stable en glissement annuel. Les produits nets ont progressé de 7%, mais ils auraient été en baisse de 3% en glissement annuel si l'on faisait abstraction des gains liés au transfert d'InvestLab et à la réévaluation de SIX*. Cette situation est due à la pression continue sur le résultat des opérations d'intérêts et au recul des revenus de l'investment banking en Suisse. C&IC a enregistré des afflux nets de nouveaux capitaux record de 45,3 milliards de francs en 2019, reflétant les contributions toujours élevées de nos affaires avec les caisses de pension. International Wealth Management (IWM)a maintenu sa dynamique de croissance en 2019 et son bénéfice avant impôts a augmenté de 25% en glissement annuel pour s'établir à 2,1 milliards de francs, ce qui reflète une hausse de 9% des produits nets et des charges d'exploitation stables. Si l'on Page 7 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 faisait abstraction des gains liés au transfert d'InvestLab et à la réévaluation de SIX*, le bénéfice avant impôts pour 2019 aurait été en progression de 6% à 1,8 milliard de francs et les produits nets auraient crû de 3%. Au quatrième trimestre 2019, le bénéfice avant impôts s'est établi à 632 millions de francs, soit une hausse de 54% en glissement annuel. Abstraction faite du gain lié à la réévaluation de SIX*, le bénéfice avant impôts pour le trimestre aurait augmenté de 7% en glissement annuel, tandis que les produits nets auraient progressé de 3%. Les charges d'exploitation ont été légèrement plus élevées. Private Banking, le bénéfice avant impôts pour 2019 a été de 1,7 milliard de francs, en hausse de 25% en glissement annuel; si l'on faisait abstraction des gains liés au transfert d'InvestLab et à la réévaluation de SIX*, le bénéfice avant impôts aurait été stable à 1,3 milliard de francs. Les produits nets de Private Banking pour 2019 ont progressé de 10% en glissement annuel; ces affaires ont également connu un très bon quatrième trimestre avec des produits nets en hausse de 27% en glissement annuel. Abstraction faite des gains liés au transfert d'InvestLab et à la réévaluation de SIX*, les revenus de 2019 auraient été en progression de 1% en glissement annuel. Pour le quatrième trimestre, abstraction faite du gain lié à la réévaluation des placements en actions dans SIX*, les revenus auraient augmenté de 6% en glissement annuel, en raison d'une progression de 11% des revenus basés sur les transactions et sur la performance reflétant notre engagement proactif auprès de nos clients, ainsi que d'une progression des commissions et frais récurrents de 6% traduisant essentiellement des volumes plus élevés dans les mandats et les produits de placement. Ces tendances positives au quatrième trimestre ont plus que compensé une réduction de 4% du résultat des opérations d'intérêts du fait de la persistance de l'environnement défavorable de faibles taux d'intérêt. En 2019, les charges d'exploitation, charges de rémunération discrétionnaire incluses, sont restées stables par rapport à 2018. Au quatrième trimestre, les charges d'exploitation ont augmenté de 9% en glissement annuel, ce qui reflète des charges de rémunération discrétionnaire plus élevées qu'au quatrième trimestre 2018, où elles étaient basses, ainsi que des provisions pour litiges plus importantes. Les afflux nets de nouveaux capitaux ont été de 11 milliards de francs en 2019, ce qui représente un taux de croissance de 3%, avec des contributions positives des marchés émergents et de l'Europe occidentale. Au cours de l'année, les afflux nets de nouveaux capitaux se sont améliorés après un départ modeste au premier trimestre et se sont établis à 0,6 milliard de francs au quatrième trimestre.

Asset Management, le bénéfice avant impôts pour 2019 a crû de 27% pour s'établir à 473 millions de francs, reflétant une hausse de 6% des produits nets et des charges d'exploitation stables en glissement annuel. Combinés, les commissions de gestion et les revenus liés à la performance et aux placements ont augmenté de 12% par rapport à 2018 et de 18% au quatrième trimestre 2019 en glissement annuel. La marge sur les commissions récurrentes a bien résisté en 2019, atteignant 30 points de base, soit une baisse de 1 point de base. Ce résultat compense une performance négative dans nos revenus des placements et des partenariats, qui ont reculé en glissement annuel, pour 2019 comme pour le quatrième trimestre. Le bénéfice avant impôts du trimestre s'est établi à 137 millions de francs, soit une hausse de 22% en glissement annuel. En 2019, les afflux nets de nouveaux capitaux ont été soutenus, atteignant 21,5 milliards de francs, ce qui représente un taux de croissance de 6%, notamment une croissance significative de notre activité phare de crédit ainsi que des lancements de nouveaux produits.

Asia Pacific (APAC), le bénéfice avant impôts pour 2019 a été de 902 millions de francs, en hausse de 36% en glissement annuel. Si l'on faisait abstraction du gain provenant du transfert d'InvestLab*, le bénéfice avant impôts serait de 804 millions de francs, soit une hausse de 21% en glissement annuel. Le bénéfice avant impôts en 2019 a été généré par un levier d'exploitation positif, avec des revenus en Page 8 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 hausse de 6% et des charges d'exploitation en baisse de 2%, en glissement annuel. Si l'on faisait abstraction du gain provenant du transfert d'InvestLab*, les revenus augmenteraient de 3% en glissement annuel. Ce résultat a été favorisé par un quatrième trimestre record, avec un bénéfice avant impôts de 235 millions de francs, dû à une croissance des revenus en glissement annuel dans les affaires de Wealth Management & Connected (WM&C) et de Markets. APAC a réalisé un rendement des fonds propres réglementaires de 16% en 2019. WM&C a enregistré un bénéfice avant impôts de 888 millions de francs en 2019, en hausse de 29% en glissement annuel, avec un rendement des fonds propres réglementaires de 23%. Si l'on faisait abstraction du gain provenant du transfert d'InvestLab*, le bénéfice avant impôts serait de 790 millions de francs pour la période sous revue, en hausse de 14% en glissement annuel. Nous avons réalisé des revenus de Private Banking record en 2019, avec une hausse du résultat des opérations d'intérêts et des revenus basés sur les transactions; les revenus des commissions et frais récurrents sont restés stables en glissement annuel. Pour 2019, nous avons enregistré des actifs gérés record de 220 milliards de francs et généré des afflux nets de nouveaux capitaux de 8,7 milliards de francs. En 2019, les revenus des activités de conseil, d'émission et de financement ont progressé de 2% en glissement annuel, et ont augmenté de 43% en glissement annuel au quatrième trimestre, ce qui reflète une hausse des revenus découlant des activités de financement, des activités d'émission d'actions ainsi que des frais générés par les transactions de F&A au quatrième trimestre 2019. Les activités de conseil, d'émission et de financement d'APAC se sont classées à la première place en termes de part de portefeuille8. Markets a enregistré un bénéfice avant impôts de 14 millions de dollars en 2019, une amélioration par rapport à la perte avant impôts de 24 millions de dollars en 2018. Les produits nets ont baissé de 2% sur l'année, affectés par la baisse des activités de vente et de négoce d'actions sur fond de conditions de marché toujours difficiles, partiellement compensée par une augmentation des résultats de la vente et du négoce de titres à revenu fixe reflétant principalement une très bonne performance dans les produits de crédit, les produits structurés et les produits sur devises. Les charges d'exploitation pour 2019 ont baissé de 4% en glissement annuel, atteignant le plus bas niveau déclaré depuis 2015. Au quatrième trimestre, les produits nets ont progressé de 75% en glissement annuel à 303 millions de dollars, soutenus par la croissance dans la plupart de nos activités clientèle pour ce qui est de la vente et du négoce de titres à revenu fixe ainsi que de la vente et du négoce d'actions. Investment Banking & Capital Markets (IBCM)a réalisé une perte avant impôts de 161 millions de dollars en 2019, incluant une perte avant impôts de 59 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. Les produits nets, à hauteur de 1,7 milliard de dollars pour 2019, ont baissé de 25% en glissement annuel, reflétant le recul des F&A réalisées ainsi qu'une baisse de l'activité clientèle liée à l'émission d'emprunts. L'activité de la branche9a baissé dans les domaines où IBCM affiche historiquement ses forces, en particulier dans ceux de leveraged finance et des financial sponsors, dans un environnement de marché difficile. Les charges d'exploitation totales en 2019 étaient de 1,8 milliard de dollars, en baisse de 4% en glissement annuel, avec un recul des charges de rémunération variable, partiellement neutralisé par des coûts liés à l'immobilier et des coûts liés à des indemnités de départ. Les revenus de nos activités de conseil ont baissé de 31% en glissement annuel pour atteindre 667 millions de dollars en 2019, sous-performant les résultats de la branche9, ce qui reflète une baisse des revenus provenant des transactions de F&A réalisées. Les revenus au 4T19 ont diminué de 30% en glissement annuel, contre une baisse des activités de 25% en glissement annuel9enregistrée par la branche, alors que la même période de 2018 avait été synonyme de très bons revenus, enregistrant les activités trimestrielles dans le domaine des F&A les plus élevées de la banche10. Page 9 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 Les revenus liés aux activités d'émission d'actions ont diminué de 2% en glissement annuel pour atteindre 315 millions de dollars en 2019, s'inscrivant dans la moyenne de la branche9, ce qui reflète principalement une baisse de l'activité d'émission d'IPO, partiellement compensée par une hausse des revenus de suivi. Au 4T19, les revenus ont progressé de manière significative en glissement annuel, surperformant la branche9, grâce à une hausse des revenus de suivi et de l'activité d'émission d'IPO9. Les revenus liés aux activités d'émission d'emprunts ont baissé de 17% en glissement annuel pour atteindre 794 millions de dollars en 2019, sous-performant la branche9, en raison principalement du recul de l'activité de leveraged finance, s'inscrivant dans la moyenne de la branche9, et d'une baisse de l'activité de financement de dérivés. Au 4T19, les revenus ont progressé de 5% en glissement annuel, soit moins que la branche9, en raison principalement d'une hausse de l'activité de leveraged finance et de l'activité de financement de dérivés, partiellement neutralisée par une baisse des revenus de l'émission d'obligations investment grade. Nos revenus mondiaux liés à nos activités de conseil et d'émission11pour 2019 ont totalisé 3,4 milliards de dollars, soit un recul de 15% en comparaison annuelle, sous-performant la branche12. Les revenus mondiaux au quatrième trimestre ont progressé de 18% en glissement annuel, surperfomant la branche12, ce qui reflète une très bonne performance des émissions d'actions et d'obligations mondiales. En 2019, Global Markets (GM)a enregistré de très bons résultats avec un levier d'exploitation positif et un bénéfice avant impôts de 960 millions de dollars, une hausse significative en glissement annuel, permettant un rendement des fonds propres réglementaires de 7%. Les produits nets, de 5,8 milliards de dollars, ont progressé de 13% par rapport à l'exercice 2018, reflétant une croissance dans nos affaires de négoce et de financement, partiellement neutralisée par le recul de nos activités d'émission d'emprunts et d'actions. En 2019, les charges d'exploitation totales ont diminué de 3% en glissement annuel, tandis que les actifs pondérés en fonction des risques ont baissé de 2%. Au quatrième trimestre, GM a enregistré un bénéfice avant impôts de 46 millions de dollars et des produits nets de 1,3 milliard de dollars. Les revenus issus de la vente et du négoce des titres à revenu fixe, de 3,5 milliards de dollars, ont progressé de 29% par rapport à 2018, portés par une croissance de nos activités de crédit leaders sur le marché13et de nos affaires de financement et de négoce dans ITS. Au quatrième trimestre, les produits issus de la vente et du négoce des titres à revenu fixe, de 820 millions de dollars, ont progressé de 73% par rapport à une année précédente modérée, grâce à une croissance à large assise dans les affaires et à un meilleur environnement de marché. Les revenus issus de la vente et du négoce des actions, de 1,9 milliard de dollars, ont progressé de 7% par rapport à 2018, reflétant la croissance de l'activité dans les prime services et les dérivés sur actions, partiellement neutralisée par une baisse des résultats du cash equity. Au quatrième trimestre, les revenus issus de la vente et du négoce des actions, de 390 millions de dollars, ont progressé de 10% en glissement annuel, grâce à la hausse des résultats dans les prime services et le cash equity, partiellement neutralisée par une baisse des revenus des dérivés sur actions. Nous continuons d'observer une forte dynamique dans nos affaires ITS, qui reflète l'intensification de notre collaboration avec IWM et la SUB pour servir nos clients de gestion de fortune, institutionnels et entreprises. Les revenus de l'émission de titres, de 768 millions de dollars, ont diminué de 29% en glissement annuel, reflétant une activité d'émission d'actions et d'obligations en baisse dans toute la branche. Au Page 10 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 quatrième trimestre, les revenus de l'émission de titres, à hauteur de 178 millions de dollars, ont diminué de 27% en glissement annuel, reflétant la baisse des résultats de l'activité d'émission d'emprunts, partiellement compensée par la hausse de l'activité d'émission d'actions. Page 11 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 De plus, au 4T19, le Credit Suisse a conclu une procédure de médiation sous les auspices du Point de contact national (PCN) suisse pour les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, et dans ce cadre, a mis à jour ses Instructions spécifiques dans ce domaine avec une formulation précise concernant les droits des peuples autochtones. Le département Corporate Citizenship a lancé une nouvelle initiative en 2019: Compétences futures - une évolution naturelle de l'engagement de longue date de la banque en faveur de l'éducation. Compétences futures complète les programmes dans les domaines de l'inclusion financière et de l'éducation financière que la banque mène depuis plus de dix ans et soutient les efforts de cette dernière pour combler le fossé entre éducation et emploi chez les jeunes. Page 13 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 Contacts Mark Smart, Investor Relations, Credit Suisse Tél.: +41 44 333 71 49 E-mail:investor.relations@credit-suisse.com James Quinn, Corporate Communications, Credit Suisse Tél.: +41 844 33 88 44 E-mail:media.relations@credit-suisse.com Le communiqué de presse sur les résultats financiers et les pages de présentation des résultats pour l'exercice et le quatrième trimestre 2019 peuvent être téléchargés dès aujourd'hui, 7h00 HEC, sur: https://www.credit-suisse.com/results Présentation des résultats du 4T19 - jeudi 13 février 2020 Événement Conférence téléphonique pour les Conférence téléphonique pour les analystes médias Heure 8h15 Zurich 10h15 Zurich 7h15 Londres 9h15 Londres 2h15 New York 4h15 New York Langue Anglais Anglais Accès Suisse: +41 44 580 48 67 Suisse: +41 44 580 48 67 Europe: +44 203 057 6528 Europe: +44 203 057 6528 États-Unis: +1 866 276 8933 États-Unis: +1 866 276 8933 Référence: Credit Suisse analyst call Référence: Credit Suisse media call Conference ID: 2380499 Conference ID: 6249155 Veuillez vous connecter 10 minutes Veuillez vous connecter 10 minutes avant le début de la présentation. avant le début de la présentation. Séance de Possibilité de poser des questions aux Possibilité de poser des questions aux questions- intervenants après la présentation intervenants après la présentation réponses Enregistrement Rediffusion disponible environ une heure Rediffusion disponible environ une heure après l'événement après l'événement Suisse: +41 44 580 40 26 Suisse: +41 44 580 40 26 Europe: +44 333 300 9785 Europe: +44 333 300 9785 États-Unis: +1 917 677 7532 États-Unis: +1 917 677 7532 Conference ID: 2380499 Conference ID: 6249155 Page 14 Communiqué de presse Zurich, 13 février 2020 Notes de bas de page * Le 3T19 et 2019 incluent 327 millions de francs en rapport avec le transfert de la plate-forme de fonds InvestLab Allfunds Group, enregistrés dans SUB C&IC (98 millions de francs), IWM PB (131 millions de francs) et APAC PB au sein de WM&C (98 millions de francs); le 4T19 et 2019 incluent 498 millions de francs provenant de la réévaluation de notre placement en actions dans SIX Group AG, enregistrés dans SUB PC (149 millions de francs), SUB C&IC (157 millions de francs) et IWM PB (192 millions de francs). Le 4T19 et 2019 incluent des provisions pour litiges majeurs de 326 millions de francs et de 389 millions de francs, respectivement. Le 4T18 et 2018 incluaient des provisions pour litiges majeurs de respectivement 82 millions de francs et 244 millions de francs. Les résultats, à l'exclusion de ces gains, sont des données financières non présentées selon les normes GAAP. Les résultats adaptés auxquels il est fait référence sont des données financières non présentées selon les normes GAAP. Pour un rapprochement des résultats adaptés et des résultats calculés selon les normes US GAAP les plus directement comparables ainsi que pour d'autres informations importantes, veuillez consulter, veuillez consulter l'annexe de ce document. Base de coûts d'exploitation adaptée à taux de change constants de 2018 Source: Global Wealth Reports du Credit Suisse pour 2015 et pour 2019 Se réfère à la SUB, IWM and APAC Private Banking au sein de WM&C La valeur moyenne exposée au risque sur un jour du Groupe, égale à 98% du portefeuille de négoce, a baissé de 41% (de 49 millions de francs en 2015 à 29 millions de francs en 2018). Les actifs pondérés en fonction des risques ont baissé de 46% (de 110 milliards de dollars à la fin du 3T15 à 60 milliards de dollars à fin 2019); les chiffres pour le 3T15 présentent les informations financières sur la base des résultats obtenus dans le cadre de notre structure avant l'annonce de la resegmentation du 21 octobre 2015; sur la base de notre structure actuelle, le chiffre correspondant aux risques pondérés en fonction des risques du 3T15 pour Global Markets est de 63 milliards de dollars Revenus nets combinés de Global Markets et d'APAC Markets Source: Dealogic pour la période se terminant le 31 décembre 2019 (APAC International à l'exclusion du Japon et de la Chine continentale) Source: Dealogic pour la période se terminant le 31 décembre 2019 (Americas et EMEA uniquement) Source: Dealogic pour la période allant du 1T95 et se terminant le 31 décembre 2019 (Americas et EMEA uniquement) Produits globaux bruts des affaires de conseil et d'émission d'obligations et d'actions ayant été générés dans toutes les divisions Source: Dealogic pour la période se terminant le 31 décembre 2019 (monde) Classé numéro 1 pour le financement d'actifs pour l'exercice 2019, source: Thomson Reuters au 31 décembre 2019; classé numéro pour les Leveraged Finance Capital Markets pour l'exercice 2019, source: Dealogic au 31 décembre 2019 Communiqué de presse, «Credit Suisse Asset Management adopte les critères ESG pour sa gamme de produits en visant 100 milliards CHF d'actifs sous gestion d'ici fin 2020», 27 septembre 2019 Source: Bloomberg au 31 décembre 2019 Page 15 Media Release Zurich, February 13, 2020 Abréviations APAC - Asia Pacific; CHF - francs suisses; CET1 - common equity tier 1; C&IC - Corporate & Institutional Clients; EMEA - Europe, Middle East and Africa; ESG - conforme à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance; FINMA - Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; GAAP - Generally accepted accounting principles; GM - Global Markets; HNW - High Net Worth; IAF - Impact Advisory and Finance; IBCM - Investment Banking & Capital Markets; ITS - International Trading Solutions; IWM - International Wealth Management; F&A - fusions et acquisitions; OCDE - Organisation de Coopération et de Développement Économiques; ODD - objectifs de développement durable des Nations Unies; PB - Private Banking; PC - Private Clients; SEC - Securities and Exchange Commission; SIXB - SIX Group AG; SUB - Swiss Universal Bank; UHNW - Ultra-High Net Worth; USD - dollars américains; US GAAP - US generally accepted accounting principles; WM&C - Wealth Management & Connected Informations importantes Le présent document contient des informations extraites de la version intégrale de notre rapport financier du 4T19 et des pag es de présentation des résultats du 4T19 (tous deux en anglais), dont le Credit Suisse pense q u'elles présentent un intérêt particulier pour les médias. Le rapport financier complet du 4T19 et les pages de présentation des résultats du 4T19, qui ont été diffusé s simultanément, contiennent des informations plus détaillées sur nos résultats et nos op érations pour le trimestre, ainsi que des informations importantes sur notre méthodologie de présentation et sur certains termes utilisés dans ces documents. Le rappor t financier complet du 4T19 et les pages de présentation des résultats du 4T19 ne font pa s partie du présent document. Le Credit Suisse n'a pas finalisé son rapport annuel de 2019 et la société de révision indépendante, publique et enregistrée du Credit Suisse n'a pas terminé son audit des comptes annuels consolidés pour la période sous revue. En conséquence, les données financières contenues dans le présent document dépendent des procédures de fin d'année et sont donc susceptibles de changer. Nous pourrions ne pas obtenir tous les avantages attendus de nos initiatives stratégiques. Des facteurs échappant à notre contrôle, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions du marché et de l'économie, des changements dans les lois, les règles ou les réglementations, ou d'autres défis mentionnés dans nos rapports publics, pourraient restreindre notre capacité à obten ir une partie ou la totalité des avantages attendus de ces initiatives. En particulier, les termes «estimation», «illustration», «ambition», «objectif», «prévisions» ou «buts» ne sont pas conçus po ur être considérés comme des objectifs ou des projections, et ne sauraient être considérés comme des indicateurs-clés de performance. De tels estimations, illustrations, ambitions, objectifs, prévisions et buts sont soumis à un grand nombre de risques inhéren ts, d'hypothèses et d'incertitudes, dont beaucoup échappent e ntièrement à notre contrôle. Ces risques, hypothèses et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, les conditions générales des marchés, la volatilité des marchés, la volatilité et les niv eaux des taux d'intérêt, les conditions économiques globales et régionales, les incertitudes politiques, les modifications des politiques fiscales, les adaptations de la réglementation, les variations des niveaux d'activité clientèle en tant que résultats des fac teurs susmentionnés et d'autres facteurs. Par conséquent, ces informations ne doivent pas être utilisées comme base fiable dans quelque but que ce soit. Nous n'avons pas l'intention de mettre à jour ces estimations, illustrations, ambitions, objectifs, prévisions et buts. Lors de la préparation de ce document, le management a fait des estimations et des hypothèses qui affectent les chiffres indiqués. Les résultats effectifs peuvent différer. Les chiffres annualisés ne tiennent pas compte des variations du résultat opération nel, des influences saisonnières et d'autres facteurs, et peuvent ne pas être une indication des résultats de l'exercice actuel. Les chiffres indiqués dans le présent document peuvent également être soumis à des ajustements arrondis. L'ensemble des opinions et avis exprimés représentent des jugements établis à la date de rédaction du présent document, sans considération de la date laquelle le lecteur peut recevoir ces informations ou y accéder. Ces informations sont sujettes à modification à tout momen t sans préavis et nous ne prévoyons pas de les mettre à jour. Nos ambitions incluent souvent des chiffres qui sont des données financières non présentées selon les normes GAAP et qui n'on t pas été vérifiées. Un rapprochement de ces ambitions avec les données GAAP les plus directement comparable s est impossible sans effort important. Le rendement des fonds propres tangibles est basé sur les fonds propres tangibles (aussi appelés «vale ur comptable corporelle»), une donnée financière non présentée selon les normes GAAP, qui sont calculés en déduisa nt le goodwill et les autres valeurs incorporelles du total des fonds propres tels que présentés dans notre bilan, tous deux indisponibles sur une base prospective. De telles ambitions sont calculées de façon conforme aux normes comptables que nous appliqu ons lorsque nous établissons nos comptes annuels. Le rendement des fonds propres tangibles est basé sur les fonds propres tangibles, une donnée financière non présentée selon les normes GAAP, qui sont calculés en déduisant le goodwill et les autres valeurs incorporelles du total des fonds propres te ls que présentés dans notre bilan. Les chiffres du rendement des fonds propres tangibles sont arrondis au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche La valeur comptable corporelle, une donnée financière non présentée selon les normes GAAP, est égale aux fonds propres tangibles. La valeur comptable corporelle de l'action, une donnée financière non présentée selon les normes GAAP, est calculée en divisant les fonds propres tangibles par le nombre total d'actions en circulation. Le management estime que les fonds propres tangibles/la valeur comptable corporelle, le rendement des fonds propres tangibles et la valeur comptable corporelle de l'action sont pertinents car ils constituent des mesures fiables utilisées par les analystes du secte ur et Page 16 Media Release Zurich, February 13, 2020 les investisseurs pour examiner les évaluations et l'adéquation du capital. À la fin du 4T19, les fonds propres tangibles excluaient un goodwill de 4663 millions de francs et d'autres actifs incorporels de 291 millions de francs sur un total de fonds propres de 43 644 millions de francs, tels que présenté dans notre bilan. À la fin du 4T18, les fonds propres tangibles excluaient un goodwill de 4766 millions de francs et d'autres actifs incorporels de 219 millions de francs sur un total de fonds propres de 43 922 millions de francs, tels que présenté dans notre bilan. Les actions en circulation étaient au nombre de 2436,2 millions à la fin du 4T19 et de 2550,6 millions à la fin du 4T18. Les fonds propres réglementaires sont calculés comme étant le chiffre le plus défavor able entre 10% des actifs pondérés en fonction des risques et 3,5% de l'exposition à l'endettement. Le rendement des fonds propres réglementaires est calculé en utilisant le bénéfice / (la perte) après impôts dans l'hypothèse d'un taux d'imposition de 30% ainsi que le capital alloué sur la base du chiffre le plus défavorable entre 10% des actifs pondérés en fonction des risques moyens et 3,5% de l'exposition à l'endettement moyenne. Pour les affaires Markets au sein de la division APAC ainsi que pour les di visions Global Markets et Investment Banking & Capital Markets, le rendement des fonds propres réglementaires est exprimé en dollars. Le rendement des fonds propres réglementaires adapté est calculé sur la base des résultats adaptés, selon la même méthodol ogie que pour le calcul du rendement des fonds propres réglementaires. Suite à l'achèvement en 2018 de notre programme de restructuration, réalisé avec succès, nous avons modifié notre approche de calcul de la base de coûts d'exploitation adaptée à taux de change constants. Depuis le 1T19, la base de coûts d'exploitation adaptée inclut des adaptations pour provisions pour litiges majeurs, des charges liées à des ventes immobilières et à la résiliation de contrats immobiliers initiée avant 2019 et à des ventes d'activités, ainsi que des adaptations pour la volatilité liée à la DVA (debit valuation adjustements) et pour le change, mais pas pour les charges de restructuration ni les adaptations pour certains changements comptables. Les adaptations pour le change appliquent les taux de change 2018 non pondérés, c.-à-d. une simple moyenne de taux mensuels, de manière systématique pour les périodes sous revue. Dans le présent communiqué, la base de coûts d'exploitation adaptée à taux de change constants pour les périodes antérieures au 1T19 incluent toujours les adaptations pour charges de restructuration et pour charges de dépréciation du goodwill au 4T15 , mais ne comprennent plus l'adaptation pour certains changements comptables. 2018 exclut des charges de restructuration de 626 millions de francs, des provisions pour litiges majeurs de 244 millions de francs, des charges liées à des ventes d'activités de 51 millions de francs et une DVA de 46 millions de francs. 2019 exclut des provisions pour litiges majeurs de 389 millions de francs, des charges liées à des ventes immobilières de 108 millions de francs, une DVA de 53 millions de francs et une adaptation pour le change de 25 millions de francs. Le Credit Suisse est soumis au cadre structurel de Bâle III tel que mis en œuvre en Suisse ainsi qu'à la législation et aux r ègles suisses concernant les banques d'importance systémique, qui comprennent les exigences et les règles en matière de fonds propres, de liquidités, d'endettement et d'exposition importante pour l'élaboration de plans d'urgence destinés à maintenir les fonctions d'importance systémique en cas de menace d'insolvabilité. Le Credit Suisse a adopté le cadre structurel du Bank for International Settlements («BIS») leverage ratio, tel qu'établi par le Basel Committee on Banking Supervision («BCBS») et mis en œuvre en Suisse par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Sauf mention contraire, tous les chiffres relatifs au ratio CET1, au Tier 1 leverage ratio, aux actifs pondérés en fonction des risques et à l'exposition à l'endettement figurant dans le présent document se réfèrent à la fin de la période correspondante . Sauf mention contraire, l'exposition à l'endettement repose sur le cadre structurel du BIS leverage ratio et est constituée des actifs portés au bilan à la fin de la période et des adaptations réglementaires prescrites. Le Tier 1 leverage ratio et le CE T1 leverage ratio sont calculés respectivement comme BIS tier 1 capital et fonds propres CET1, divisés par l'exposition à l'endettement en fin de période. Les ratios d'endettement suisses sont mesurés sur la base de la même période que l'expositio n à l'endettement pour le BIS leverage ratio. Les références génériques aux bénéfices et aux coûts dans le présent document se rapportent respectivement au bénéfice avant impôts et aux charges d'exploitation. Les références au bénéfice net se rapportent au bénéfice net distribuable aux actionnaires. Par «gestion de fortune» ou «Wealth Management», on entend les affaires de SUB PC, les affaires d'IWM PB et les affaires d'APAC PB au sein de WM&C ou leurs résultats combinés. Par «lié à la gestion de fortune», on entend les affaires de la SUB, les affaires d'IWM et les affaires d'APAC au sein de WM&C ou leurs résultats combinés. Par activités de conseil et d'émission globales, on entend les revenus mondiaux du conseil et de l'émission d'obligations et d'actions générés dans toutes les divis ions. Les investisseurs et les autres personnes intéressées doivent noter que nous proposons du matériel d'information (comprenant les communiqués de presse sur les résultats financiers et les rapports financiers trimestriels) à l'attention du public d'inv estisseurs travers les communiqués de presse, les rapports ad hoc suisses et pour la SEC, notre site web ainsi que les conférences téléphoniques et les webcasts publics. Nous entendons également employer notre compte Twitter@creditsuisse ( https://twitter.com/creditsuisse) pour partager des messages clés de nos communications publiques, dont nos communiqués de presse. Il se peut que nous retweetions ces messages à travers certains de nos comptes Twitter régionaux, dont @csschweiz ( https://twitter.com/csschweiz https://twitter.com/csapac Page 17 Media Release Zurich, February 13, 2020 Les informations auxquelles il est fait référence dans ce document, que ce soit via des liens sur Internet ou d'une autre man ière, ne sont pas intégrées dans ce document. Certaines parties du présent document ont été élaborées par le Credit Suisse sur la base de données accessibles au public, de données développées en interne et d'autres sources tierces estimées fiables. Le Credit Suisse n'a pas cherché à vérifier de manière indépendante les informations obtenues de sources publiques et tierces et n'assume aucune responsabilité ni garantie quant à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à la fiabilité desdites informations. Dans plusieurs tableaux, l'utilisation du signe «-» signifie «non pertinent» ou «non applicable». Page 18 Appendix Appendix Key metrics in / end of % change in / end of % change 4Q19 3Q19 4Q18 QoQ YoY 2019 2018 YoY Credit Suisse Group results (CHF million) Net revenues 6,190 5,326 4,801 16 29 22,484 20,920 7 Provision for credit losses 146 72 59 103 147 324 245 32 Compensation and benefits 2,590 2,383 2,141 9 21 10,036 9,620 4 General and administrative expenses 1,916 1,404 1,569 36 22 6,128 5,798 6 Commission expenses 324 325 301 0 8 1,276 1,259 1 Restructuring expenses - - 136 - - - 626 - Total other operating expenses 2,240 1,729 2,006 30 12 7,404 7,683 (4) Total operating expenses 4,830 4,112 4,147 17 16 17,440 17,303 1 Income before taxes 1,214 1,142 595 6 104 4,720 3,372 40 Net income attributable to shareholders 852 881 259 (3) 229 3,419 2,024 69 Statement of operations metrics (%) Return on regulatory capital 10.6 10.0 5.4 - - 10.5 7.4 - Balance sheet statistics (CHF million) Total assets 787,295 795,920 768,916 (1) 2 787,295 768,916 2 Risk-weighted assets 290,463 302,121 284,582 (4) 2 290,463 284,582 2 Leverage exposure 909,994 921,411 881,386 (1) 3 909,994 881,386 3 Assets under management and net new assets (CHF billion) Assets under management 1,507.2 1,476.9 1,344.9 2.1 12.1 1,507.2 1,344.9 12.1 Net new assets 9.9 11.9 0.2 (16.8) - 79.3 53.7 47.7 Basel III regulatory capital and leverage statistics (%) CET1 ratio 12.7 12.4 12.6 - - 12.7 12.6 - CET1 leverage ratio 4.0 4.1 4.1 - - 4.0 4.1 - Tier 1 leverage ratio 5.5 5.5 5.2 - - 5.5 5.2 - Page A-1 Appendix Adjusted results are non-GAAP financial measures that exclude certain items included in our reported results. During the implementation of our strategy, it was important to measure the progress achieved by our underlying business performance. Management believes that adjusted results provide a useful presentation of our operating results for purposes of assessing our Group and divisional performance consistently over time, on a basis that excludes items that management does not consider representative of our underlying performance. Provided below is a reconciliation of our adjusted results to the most directly comparable US GAAP measures. Credit Suisse - Reconciliation of adjusted results in 4Q19 4Q18 2019 2018 Adjusted results (CHF million) Net revenues 6,190 4,801 22,484 20,920 Real estate gains (146) (12) (251) (28) (Gains)/losses on business sales 2 (3) 2 (71) Adjusted net revenues 6,046 4,786 22,235 20,821 Provision for credit losses 146 59 324 245 Total operating expenses 4,830 4,147 17,440 17,303 Restructuring expenses - (136) - (626) Major litigation provisions (326) (82) (389) (244) Expenses related to real estate disposals (57) - (108) - Expenses related to business sales 0 (48) 0 (51) Adjusted total operating expenses 4,447 3,881 16,943 16,382 Income before taxes 1,214 595 4,720 3,372 Total adjustments 239 251 248 822 Adjusted income before taxes 1,453 846 4,968 4,194 Page A-2 Appendix Swiss Universal Bank in / end of % change in / end of % change 4Q19 3Q19 4Q18 QoQ YoY 2019 2018 YoY Results (CHF million) Net revenues 1,748 1,417 1,373 23 27 6,020 5,564 8 of which Private Clients 985 715 740 38 33 3,270 2,989 9 of which Corporate & Institutional Clients 763 702 633 9 21 2,750 2,575 7 Provision for credit losses 43 28 26 54 65 110 126 (13) Total operating expenses 819 782 849 5 (4) 3,213 3,313 (3) Income before taxes 886 607 498 46 78 2,697 2,125 27 of which Private Clients 495 251 278 97 78 1,375 1,060 30 of which Corporate & Institutional Clients 391 356 220 10 78 1,322 1,065 24 Metrics (%) Return on regulatory capital 26.8 18.5 15.7 - - 20.7 16.8 - Cost/income ratio 46.9 55.2 61.8 - - 53.4 59.5 - Private Clients Assets under management (CHF billion) 217.6 214.2 198.0 1.6 9.9 217.6 198.0 9.9 Net new assets (CHF billion) (0.5) (0.6) (1.1) - - 3.4 3.0 - Gross margin (annualized) (bp) 182 133 144 - - 154 144 - Net margin (annualized) (bp) 91 47 54 - - 65 51 - Corporate & Institutional Clients Assets under management (CHF billion) 436.4 424.6 348.7 2.8 25.2 436.4 348.7 25.2 Net new assets (CHF billion) 2.5 6.3 2.1 - - 45.3 8.6 - International Wealth Management in / end of % change in / end of % change 4Q19 3Q19 4Q18 QoQ YoY 2019 2018 YoY Results (CHF million) Net revenues 1,640 1,461 1,402 12 17 5,887 5,414 9 of which Private Banking 1,194 1,066 942 12 27 4,268 3,890 10 of which Asset Management 446 395 460 13 (3) 1,619 1,524 6 Provision for credit losses 16 14 16 14 0 49 35 40 Total operating expenses 992 908 976 9 2 3,700 3,674 1 Income before taxes 632 539 410 17 54 2,138 1,705 25 of which Private Banking 495 428 298 16 66 1,665 1,333 25 of which Asset Management 137 111 112 23 22 473 372 27 Metrics (%) Return on regulatory capital 40.1 34.3 28.9 - - 34.9 30.7 - Cost/income ratio 60.5 62.1 69.6 - - 62.9 67.9 - Private Banking Assets under management (CHF billion) 370.0 365.2 357.5 1.3 3.5 370.0 357.5 3.5 Net new assets (CHF billion) 0.6 3.6 0.5 - - 11.0 14.2 - Gross margin (annualized) (bp) 129 117 103 - - 117 106 - Net margin (annualized) (bp) 53 47 33 - - 46 36 - Asset Management Assets under management (CHF billion) 437.9 426.0 388.7 2.8 12.7 437.9 388.7 12.7 Net new assets (CHF billion) 7.5 5.9 0.7 - - 21.5 22.2 - Page A-3 Appendix Asia Pacific in / end of % change in / end of % change 4Q19 3Q19 4Q18 QoQ YoY 2019 2018 YoY Results (CHF million) Net revenues 937 886 677 6 38 3,590 3,393 6 of which Wealth Management & Connected 639 673 506 (5) 26 2,491 2,290 9 of which Markets 298 213 171 40 74 1,099 1,103 0 Provision for credit losses 11 19 8 (42) 38 46 35 31 Total operating expenses 691 620 632 11 9 2,642 2,694 (2) Income before taxes 235 247 37 (5) - 902 664 36 of which Wealth Management & Connected 221 281 138 (21) 60 888 691 29 of which Markets 14 (34) (101) - - 14 (27) - Metrics (%) Return on regulatory capital 16.2 17.2 2.7 - - 16.1 12.0 - Cost/income ratio 73.7 70.0 93.4 - - 73.6 79.4 - Wealth Management & Connected - Private Banking Assets under management (CHF billion) 220.0 217.1 199.3 1.3 10.4 220.0 199.3 10.4 Net new assets (CHF billion) 0.7 1.7 0.9 - - 8.7 14.4 - Gross margin (annualized) (bp) 78 99 70 - - 84 80 - Net margin (annualized) (bp) 26 51 19 - - 33 27 - Page A-4 Appendix Global Markets in / end of % change in / end of % change 4Q19 3Q19 4Q18 QoQ YoY 2019 2018 YoY Results (CHF million) Net revenues 1,312 1,415 965 (7) 36 5,752 4,980 16 Provision for credit losses 31 8 5 288 - 52 24 117 Total operating expenses 1,233 1,138 1,153 8 7 4,744 4,802 (1) Income/(loss) before taxes 48 269 (193) (82) - 956 154 - Metrics (%) Return on regulatory capital 1.4 8.3 (6.2) - - 7.4 1.2 - Cost/income ratio 94.0 80.4 119.5 - - 82.5 96.4 - Investment Banking & Capital Markets in / end of % change in / end of % change 4Q19 3Q19 4Q18 QoQ YoY 2019 2018 YoY Results (CHF million) Net revenues 431 425 475 1 (9) 1,666 2,177 (23) Provision for credit losses 39 11 5 255 - 59 24 146 Total operating expenses 452 429 365 5 24 1,769 1,809 (2) Income/(loss) before taxes (60) (15) 105 300 - (162) 344 - Metrics (%) Return on regulatory capital (6.6) (1.7) 12.4 - - (4.5) 10.9 - Cost/income ratio 104.9 100.9 76.8 - - 106.2 83.1 - Global advisory and underwriting revenues in % change in % change 4Q19 3Q19 4Q18 QoQ YoY 2019 2018 YoY Global advisory and underwriting revenues (USD million) Advisory and other fees 234 203 308 15 (24) 816 1,163 (30) Debt underwriting 456 463 368 (2) 24 1,842 2,050 (10) Equity underwriting 205 175 85 17 141 771 830 (7) Global advisory and underwriting revenues 895 841 761 6 18 3,429 4,043 (15) Page A-5 Appendix Cautionary statement regarding forward-looking information This document contains statements that constitute forward-looking state- ments. In addition, in the future we, and others on our behalf, may make statements that constitute forward-looking statements. Such forward- looking statements may include, without limitation, statements relating to the following: pour plans, targets or goals; pour future economic performance or prospects; the potential effect on our future performance of certain contin- gencies; and passumptions underlying any such statements. Words such as "believes," "anticipates," "expects," "intends" and "plans" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements but are not the exclusive means of identifying such statements. We do not intend to update these forward-looking statements. By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that predic- tions, forecasts, projections and other outcomes described or implied in forward-looking statements will not be achieved. We caution you that a number of important factors could cause results to differ materially from the plans, targets, goals, expectations, estimates and intentions expressed in such forward-looking statements. These factors include: pthe ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets; pmarket volatility and interest rate fluctuations and developments affecting interest rate levels; pthe strength of the global economy in general and the strength of the economies of the countries in which we conduct our operations, in particular the risk of continued slow economic recovery or downturn in the EU, the US or other developed countries or in emerging markets in 2020 and beyond; pthe direct and indirect impacts of deterioration or slow recovery in residential and commercial real estate markets; padverse rating actions by credit rating agencies in respect of us, sovereign issuers, structured credit products or other credit-related exposures; pthe ability to achieve our strategic goals, including those related to our targets and financial goals; pthe ability of counterparties to meet their obligations to us; pthe effects of, and changes in, fiscal, monetary, exchange rate, trade and tax policies, as well as currency fluctuations; ppolitical and social developments, including war, civil unrest or terrorist activity; the possibility of foreign exchange controls, expropriation, national- ization or confiscation of assets in countries in which we conduct our operations; poperational factors such as systems failure, human error, or the failure to implement procedures properly; pthe risk of cyber attacks, information or security breaches or technology failures on our business or operations; pthe adverse resolution of litigation, regulatory proceedings and other contingencies; pactions taken by regulators with respect to our business and practices and possible resulting changes to our business organization, practices and policies in countries in which we conduct our operations; pthe effects of changes in laws, regulations or accounting or tax standards, policies or practices in countries in which we conduct our operations; pthe potential effects of changes in our legal entity structure; pcompetition or changes in our competitive position in geographic and business areas in which we conduct our operations; pthe ability to retain and recruit qualified personnel; pthe ability to maintain our reputation and promote our brand; pthe ability to increase market share and control expenses; ptechnological changes; pthe timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these products and services by users; pacquisitions, including the ability to integrate acquired businesses successfully, and divestitures, including the ability to sell non-core assets; and pother unforeseen or unexpected events and our success at managing these and the risks involved in the foregoing. We caution you that the foregoing list of important factors is not exclusive. When evaluating forward-looking statements, you should carefully consider the foregoing factors and other uncertainties and events, including the information set forth in "Risk factors" in I - Information on the company in our Annual Report 2018. Page A-6 La Sté Credit Suisse Group AG a publié ce contenu, le 13 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

