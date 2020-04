Credit Suisse : Le Credit Suisse Group annonce ses résultats du premier trimestre 2020 0 23/04/2020 | 07:09 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse Zurich, 23 avril 2020 Résultats financiers du premier trimestre 2020 Performance robuste dans un contexte de dislocation du marché Points-clés: Bénéfice avant impôts de 1,2 milliard de francs, en hausse de 13% en glissement annuel

Bénéfice net de 1,3 milliard de francs, en hausse de 75% en glissement annuel

Produits nets de 5,8 milliards de francs, en hausse de 7% en glissement annuel

Rendement des fonds propres tangibles de 13,1%, en hausse par rapport aux 8,6% du dernier trimestre

Ratio CET1 de 12,1%, en baisse par rapport aux 12,7% de la fin du trimestre précédent, et Tier 1 leverage ratio de 5,8% 1 , en hausse par rapport aux 5,5% du trimestre précédent

, en hausse par rapport aux 5,5% du trimestre précédent Ratio moyen de liquidité à court terme de 182% à la fin du trimestre Thomas Gottstein, Chief Executive Officer de Credit Suisse Group AG, a déclaré: «Au cours de mon premier trimestre en tant que CEO du Groupe, nous avons tous connu un environnement très difficile, avec un impact sévère de la pandémie de COVID-19.Nous avons réalisé une performance robuste grâce à nos divisions SUB, IWM, APAC et GM, tout en absorbant une constitution de réserves importante, de plus de 1 milliard de CHF. Notre modèle d'affaires axé sur la gestion de fortune s'est une fois de plus révélé résistant, tout en nous permettant d'exploiter nos capacités en investment banking pour nos clients dans une période de forte volatilité. Conformément à notre positionnement mondial en tant que 'Banque des entrepreneurs', et soulignant l'importance de notre marché domestique, nous avons joué un rôle actif dans le développement de la solution de crédits-relaispour les petites et moyennes entreprises (PME) suisses mise en place par le gouvernement helvétique. De plus, nous avons continué à soutenir nos collaborateurs dans le monde en permettant à plus de 90% d'entre eux de travailler à domicile et en octroyant des congés payés pour raisons familiales tant que les écoles restent fermées, et sommes restés connectés à nos communautés dans le monde entier. Grâce à notre très bonne capitalisation et à notre importante basede liquidités, nous sommes bien positionnés pour soutenir nos clients, nos collaborateurs et nos communautés au cours des trimestres à venir, durant lesquels nous nous attendons à ce que l'incertitude liée au COVID-19persiste.» Credit Suisse Group (en millions de francs) 1T20 4T19 1T19 ∆1T19 Produits nets 5776 6190 5387 7% Provisions pour pertes sur crédit 568 146 81 - Charges d'exploitation totales 4007 4830 4244 (6)% Bénéfice avant impôts 1201 1214 1062 13% Bénéfice net distribuable aux actionnaires 1314 852 749 75% Rendement des fonds propres tangibles 13,1% 8,6% 7,8% 6,3 p.p. RÉSUMÉ Malgré la pandémie de COVID-19 et l'environnement de marché volatil en résultant, la rentabilité a augmenté au cours d'un 1T20 très difficile par rapport au 1T19, avec un bénéfice avant impôts en hausse de 13% en glissement annuel à 1,2 milliard de francs, y compris le gain lié à la seconde et dernière clôture du transfert de la plate-forme de fonds InvestLab à Allfunds Group. En excluant le gain Page 1 Communiqué de presse Zurich, 23 avril 2020 du transfert d'InvestLab* et les provisions pour litiges majeurs, le bénéfice avant impôts aurait été de 951 millions de francs, en baisse de 11% en glissement annuel. Le bénéfice net a augmenté de 75% en glissement annuel à 1,3 milliard de francs, le résultat trimestriel le plus élevé de ces cinq dernières années, profitant d'un taux d'imposition négatif2. Nos produits nets de 5,8 milliards de francs ont augmenté de 7% en glissement annuel. Sans le gain du transfert d'InvestLab*, les produits nets auraient augmenté de 2%. Grâce à notre discipline sans relâche en matière de coûts, tant en ce qui concerne les charges de rémunération que les charges non liées aux salaires, les charges d'exploitation totales pour le 1T20 ont atteint 4 milliards de francs, soit une baisse de 6% en glissement annuel, ce qui a permis d'obtenir un levier d'exploitation positif pour le 14e trimestre consécutif. Notre rendement des fonds propres tangibles s'est élevé à 13,1% pour le trimestre, bénéficiant du gain du transfert d'InvestLab et d'un taux d'imposition négatif. Dans l'hypothèse d'un taux d'imposition se situant au milieu de nos prévisions révisées de 20% à 25% pour l'ensemble de l'année 2020, le rendement des fonds propres tangibles se situerait entre approximativement 9% et 9,5%. Les résultats du 1T20 ont été soutenus par une forte contribution de nos affaires de Private Banking, avec des produits nets en hausse de 9% en glissement annuel si l'on exclut le gain du transfert d'InvestLab*. Dans un contexte de vente sur le marché, nos affaires de Private Banking ont enregistré une augmentation des revenus basés sur les transactions, en hausse de 31% en glissement annuel, ainsi que des commissions et frais récurrents stables, tandis que le résultat des opérations d'intérêts a augmenté de 6%. Les produits nets de l'ensemble d'Investment Banking3 au 1T20 ont augmenté de 23% en glissement annuel sur la base du dollar, bénéficiant d'un portefeuille diversifié, avec des revenus nets issus de la vente et du négoce de titres à revenu fixe4 en hausse de 26% et des revenus nets issus de la vente et du négoce d'actions4 en hausse de 24%. Pour refléter l'environnement économique difficile et la pression continue sur les prix du pétrole, nous avons absorbé plus de 1 milliard de francs pour la constitution de réserves au 1T20. Alors que nous avons enregistré un afflux net de nouveaux capitaux de 5,8 milliards de francs dans l'ensemble de nos activités au 1T20, avec 0,6 milliard de francs à la SUB, 3,8 milliards de francs à IWM et 3,0 milliards de francs à APAC, nos actifs gérés ont diminué de 100 milliards de francs pour atteindre 1400 milliards de francs à la fin du trimestre par rapport au trimestre précédent, et ce en raison des mouvements défavorables du marché et des devises. Notre capitalisation à la fin du 1T20 est restée très bonne, avec un ratio CET1 de 12,1%, contre 12,7% la fin du dernier trimestre, ce qui reflète une augmentation des actifs pondérés en fonction des risques principalement due à l'utilisation des limites de crédit attribuées aux entreprises et à une plus grande volatilité des marchés dans la seconde moitié du trimestre. Notre Tier 1 leverage ratio était de 5,8% à la fin du trimestre, en hausse par rapport aux 5,5% à la fin du dernier trimestre, bénéficiant de la décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) d'autoriser temporairement les banques suisses à calculer le ratio d'endettement sans les réserves des banques centrales 5 . Nous avions l'un des ratios de liquidité à court terme les plus élevés parmi nos pairs internationaux, avec un ratio moyen de liquidité à court terme de 182% à la fin du trimestre. Dans le cadre de notre stratégie visant à être un gestionnaire de fortune mondial leader doté de solides capacités en investment banking, nous avons annoncé le 17 avril 2020 que nous avions reçu l'approbation de la China Securities Regulatory Commission pour devenir actionnaire majoritaire de notre joint venture Credit Suisse Founder Securities Limited, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie de la banque en Chine. Page 2 Communiqué de presse Zurich, 23 avril 2020 Malgré notre solidité financière, le Conseil d'administration a décidé, au vu de la pandémie de COVID-19 et en réponse à une demande de la FINMA, de réviser sa proposition de dividende pour l'Assemblée générale (AG) du 30 avril 2020. Selon l'approche révisée, le Conseil d'administration préconise la distribution de la moitié du dividende initialement proposé lors de l'AG, et a l'intention de proposer, lors d'une Assemblée générale extraordinaire en automne 2020, la distribution de la seconde moitié du dividende 2019, sous réserve des conditions du marché et de l'économie. Ayant terminé notre programme initial de rachat d'actions, dans le cadre duquel nous avions racheté des actions pour 325 millions de francs6, les rachats d'actions suivants sont suspendus jusqu'au 3T20 au moins, afin de nous permettre de réévaluer l'impact de la pandémie persistante. Nous pensons que cette approche révisée est une mesure prudente et responsable pour préserver le capital face aux défis posés par la pandémie de COVID-19. COVID-19 Dans cet environnement troublé, nous sommes restés proches de nos clients, les soutenant face aux défis sans précédent. Nous avons pu jouer un rôle actif, dès le début, dans le développement de la solution de crédit-relais de 20 milliards de francs pour les entreprises suisses en collaboration avec le Département fédéral des finances de Suisse, la Banque nationale suisse, la FINMA et l'Association suisse des banquiers, qui a été annoncée le 25 mars 2020; par la suite ce montant a été augmenté à 40 milliards de francs. Jusqu'à présent7, le Credit Suisse a accordé quelque 14 000 prêts pour un volume total de 2,4 milliards de francs dans le cadre de ce programme. Notre implication significative depuis la mise en place du programme témoigne de notre engagement en faveur de notre marché domestique ainsi que de notre position de 'Banque des entrepreneurs'. En outre, dès le début, nous avons mis en œuvre des mesures réactives adaptées à nos propres opérations dans le monde, afin de nous protéger contre la propagation du COVID-19, tout en assurant la continuité des activités. Nous avons déployé nos solides capacités de business continuity management et pris ce que nous pensons être les mesures nécessaires pour sauvegarder nos opérations tout en assurant la sécurité de nos équipes. En outre, nous avons mis en place de nombreuses mesures de soutien pour nos collaborateurs afin de relever les défis de la pandémie, notamment des mesures de travail à domicile et des régimes de travail par rotation, ainsi que des congés payés, pour raisons familiales, dans tous les marchés où les écoles sont fermées pour nos collègues qui ne peuvent pas travailler à domicile en s'occupant de leurs enfants ou d'autres membres de la famille. Pour apporter notre contribution aux communautés dans lesquelles nous opérons, nous avons mis en place un programme de dons à l'échelle de la banque. Il a été lancé pour encourager les dons des collaborateurs aux organisations caritatives. En outre, les membres du Directoire se sont engagés à donner au moins 20% de leur salaire de base sur six mois dans le cadre de ce programme. Le Président du Conseil d'administration fera lui aussi un don de cet ordre. Page 3 Communiqué de presse Zurich, 23 avril 2020 PERSPECTIVES Nos résultats du 1T20 reflètent la solidité de nos affaires, qui ont obtenu une très bonne performancetout en absorbant une constitution de réserves de plus de 1 milliard de francs. Toutefois l'ampleur de l'impact économique négatif de la crise de COVID-19est encore difficile à évaluer et nous tenons à souligner que nous pourrions assister à une nouvelle constitution de réserves et à des pertes de valeurau cours des prochains trimestres, en particulier dans le Corporate Banking et pour d'autres prêts, en dehors de la Suisse, ainsi que de nos investissements à Asset Management. En outre, nous attirons l'attention sur le fait que la reprise des commissions des activités de conseil et d'émission pourrait êtrelimitée, du moins à court terme, jusqu'à ce que la pandémie de COVID-19soit maîtrisée et que l'économie mondiale commence à se redresser. Le Credit Suisse est toutefois entré dans cette crise avec un certain nombre d'avantages clés. Premièrement, nous avons des activités rentables et robustes dans notre marché national suisse, qui a connu historiquement de faibles pertes sur crédit. Deuxièmement, nous disposons d'une activité de Private Banking stable, qui contribue de manière significative à nos revenus et au bénéfice avant impôts du Groupe. Troisièmement, nous avons considérablement réduit notre base de coûts et diminué notre exposition au risque à la suite de notre programme de restructuration de 2015 à 2018, y compris notre exposition au pétrole et au gaz ainsi qu'au leveraged finance. Quatrièmement, nous disposons de l'un des meilleurs ratios de liquidité à court terme parmi nos pairs internationaux et d'une forte capitalisation. Nous sommes bien préparés pour continuer à servir nos clients et nous pensons pouvoir maintenir une performance financière robuste durant cette crise. Page 4 Communiqué de presse Zurich, 23 avril 2020 RÉSUMÉS DÉTAILLÉS DES DIVISIONS Swiss Universal Bank (SUB) SUB (en millions de francs) 1T20 4T19 1T19 ∆1T19 Produits nets 1509 1748 1379 9% Provisions pour pertes sur crédit 124 43 29 - Charges d'exploitation totales 796 819 800 (1%) Bénéfice avant impôts 589 886 550 7% Rapport coûts/revenus 53% 47% 58% - La SUB a connu un très bon 1T20, avec un bénéfice avant impôts de 589 millions de francs, en hausse de 7% en glissement annuel. Les produits nets ont progressé de 9% en glissement annuel, avec des hausses dans toutes les principales catégories de revenus. Nous avons enregistré une très bonne performance s'agissant des revenus basés sur les transactions, qui ont augmenté de manière significative avec la volatilité continue du marché, entraînant une augmentation du niveau d'activité clientèle ainsi que des revenus de notre collaboration avec Global Markets et International Wealth Management - International Trading Solutions (ITS). Les revenus de la division ont également été stimulés par le gain du transfert d'InvestLab au 1T20, tandis que pendant la même période en 2019, les revenus ont reflété des gains issus de ventes immobilières. En excluant le gain du transfert d'InvestLab*, le bénéfice avant impôts de la SUB aurait été de 564 millions de francs, soit une hausse de 3% en glissement annuel. Les charges d'exploitation sont restées stables par rapport à l'année dernière, les investissements dans nos initiatives de croissance étant financés par une discipline continue en matière de coûts. Le rapport coûts/revenus était de 53% au 1T20. À la SUB, nous avons enregistré une hausse des provisions pour pertes sur crédit de 124 millions de francs, y compris 96 millions de francs en raison de la détérioration attendue des facteurs macro-économiques dans de multiples branches compte tenu de la nouvelle méthodologie CECL. Private Clients a déclaré un bénéfice avant impôts de 311 millions de francs au 1T20, soit une augmentation de 14% en glissement annuel. Les produits nets, de 798 millions de francs, en hausse de 8% en glissement annuel, ont bénéficié des niveaux d'activité clientèle exceptionnellement élevés en raison de la volatilité et de l'environnement de marché. Les actifs gérés, de 195 milliards de francs, ont diminué de 10% par rapport aux 218 milliards de francs de la fin de 2019, principalement en raison des mouvements défavorables du marché. Private Clients a enregistré des sorties nettes de capitaux de 4,2 milliards de francs au 1T20, surtout dues à un cas individuel à faible marge dans le segment des clients ultra-high-net-worth. Corporate & Institutional Clients a généré un bénéfice avant impôts de 278 millions de francs, un chiffre stable en glissement annuel. Si l'on exclut le gain lié au transfert d'InvestLab*, le bénéfice avant impôts aurait été de 253 millions de francs, soit une baisse de 9% en glissement annuel. La croissance des revenus de ce trimestre, de 8% en excluant le gain du transfert d'InvestLab*, s'explique également par une augmentation des revenus basés sur les transactions, principalement due à la hausse des revenus d'ITS et de notre activité d'investment banking en Suisse, compensant une légère baisse du résultat des opérations d'intérêts. L'afflux net de nouveaux capitaux de 4,8 milliards de francs reflète la poursuite du dynamisme dans nos affaires de caisses de pension. Par ailleurs, nous avons soutenu les PME et l'économie suisse en octroyant 2,4 milliards de francs7 de crédits-relaisCOVID-19. Page 5 Communiqué de presse Zurich, 23 avril 2020 International Wealth Management (IWM) IWM (en millions de francs) 1T20 4T19 1T19 ∆1T19 Produits nets 1502 1640 1417 6% Provisions pour pertes sur crédit 39 16 10 - Charges d'exploitation totales 926 992 884 5% Bénéfice avant impôts 537 632 523 3% Rapport coûts/revenus 62% 60% 62% - Les résultats d'IWM au 1T20 ont été soutenus par un regain des niveaux de l'activité clientèle ainsi que par les revenus basés sur les actifs et le résultat des opérations d'intérêts, mais contrebalancés par des pertes non réalisées sur des investissements dans des fonds au sein d'Asset Management. Le bénéfice avant impôts au 1T20 s'est accru de 3% en glissement annuel, pour atteindre 537 millions de francs, traduisant une augmentation de 6% des produits nets et un accroissement de 5% des charges d'exploitation. À IWM, le rendement des fonds propres réglementaires était de 34%. Ces résultats comprennent un gain lié au transfert d'InvestLab; abstraction faite de ce gain*, le bénéfice avant impôts aurait atteint 319 millions de francs, soit une baisse de 39%, due à des pertes non réalisées sur des capitaux d'amorçage dans nos fonds au sein d'Asset Management. À IWM, nous avons enregistré une hausse des provisions pour pertes sur crédit de 39 millions de francs. À IWM, les afflux nets de nouveaux capitaux ont atteint 3,8 milliards de francs au 1T20. Le bénéfice avant impôts de Private Banking a reculé de 7% en glissement annuel pour s'établir à 375 millions de francs, reflétant la libération d'une provision pour litiges majeurs de 27 millions de francs que nous avons enregistrée au 1T19. Abstraction faite du gain lié au transfert d'InvestLab*, le bénéfice avant impôts aurait atteint 360 millions de francs, soit une baisse de 10% en glissement annuel. Les produits nets de 1,1 milliard de francs se sont accrus de 4% en glissement annuel, grâce une augmentation des revenus basés sur les transactions et sur la performance, étant donné que nous avons aidé nos clients à naviguer sur des marchés turbulents. Au sein des revenus basés sur les transactions et sur la performance, les revenus d'ITS et l'activité clientèle étaient en hausse, reflétant l'accroissement des volumes de négoce dans toute la branche et de la volatilité, alors que les frais d'émission de nos produits structurés ont reculé par rapport au très haut niveau du 1T19. Le résultat des opérations d'intérêts ainsi que les commissions et frais récurrents ont été stables. Les charges d'exploitation totales de 647 millions de francs ont augmenté de 7%, en raison essentiellement d'une libération de provision comprise dans le 1T19. Les afflux nets de nouveaux capitaux ont été très bons, s'établissant à 3,7 milliards de francs pour le trimestre, soit un taux de croissance annualisé de 4%, reflétant des afflux en provenance d'Europe et des marchés émergents. Le bénéfice avant impôts d'Asset Management au 1T20 s'est accru de 34% en glissement annuel, pour atteindre 162 millions de francs, avec une augmentation de 11% des produits nets et des charges d'exploitation stables. Les commissions de gestion ont été solides. Compte tenu de la forte réduction observée sur les marchés financiers dans toutes les classes d'actifs, nous avons enregistré des pertes non réalisées de 101 millions de francs sur les capitaux d'amorçage dans nos fonds au cours du trimestre. Abstraction faite du gain lié au transfert d'InvestLab* et des pertes non réalisées sur les capitaux d'amorçage dans nos fonds, les affaires auraient enregistré un bénéfice avant impôts de 60 millions de francs au 1T20. Les afflux nets de nouveaux capitaux ont atteint 0,1 milliard de francs, les afflux d'investissements traditionnels contrebalançant des sorties de capitaux de clients retail. Page 6 Communiqué de presse Zurich, 23 avril 2020 Asia Pacific (APAC) APAC (en millions de francs) 1T20 4T19 1T19 ∆1T19 Produits nets 1025 937 854 20% Provisions pour pertes sur crédit 97 11 17 - Charges d'exploitation totales 676 691 654 3% Bénéfice avant impôts 252 235 183 38% Rapport coûts/revenus 66% 74% 77% - APAC a déclaré un bénéfice avant impôts de 252 millions de francs pour le 1T20, en hausse de 38% en glissement annuel. Abstraction faite du gain lié au transfert d'InvestLab*, le bénéfice avant impôts aurait atteint 227 millions de francs, soit une augmentation de 24% en glissement annuel, en raison de la hausse des revenus, de 17% en glissement annuel. Ces résultats ont bénéficié d'une performance beaucoup plus solide tant dans nos activités Markets qu'à Private Banking au sein de Wealth Management & Connected (WM&C). APAC a réalisé un rendement des fonds propres réglementaires de 18% au 1T20 et un rapport coûts/bénéfices de 66%. À APAC, nous avons enregistré une hausse des provisions pour pertes sur crédit de 97 millions de francs. WM&C a déclaré un bénéfice avant impôts de 85 millions de francs au 1T20, soit une baisse de 50% en glissement annuel, en raison principalement de pertes mark-to-market non réalisées de 160 millions de francs8 sur notre portefeuille de prêts à la juste valeur dans nos affaires de conseil, d'émission et de financement, ainsi que d'un accroissement des provisions pour pertes sur crédit de 96 millions de francs. Abstraction faite du gain lié au transfert d'InvestLab*, le bénéfice avant impôts de WM&C aurait été de 60 millions de francs, en recul de 65% en glissement annuel, avec une baisse de 2% des produits nets. Abstraction faite du gain lié au transfert d'InvestLab*, nos affaires Private Banking ont enregistré des produits record, en raison principalement d'une hausse des revenus basés sur les transactions et du résultat des opérations d'intérêt. Au 1T20, nous avons généré des afflux nets de nouveaux capitaux de 3 milliards de francs et avons enregistré des actifs gérés de 197 milliards de francs. Par rapport au trimestre précédent, nos actifs gérés ont subi l'impact des mouvements défavorables du marché et des devises. Sur la période, les activités de conseil, d'émission et de financement d'APAC sont restées classés no 1 en termes de part de portefeuille9. Markets a enregistré un très bon bénéfice avant impôts de 173 millions de dollars au 1T20, contre un bénéfice avant impôts de 13 millions de dollars au 1T19. Les produits nets ont augmenté de 60% en glissement annuel, reflétant l'accroissement des niveaux d'activité clientèle. Les revenus de la vente et du négoce d'actions se sont accrus de 23% en glissement annuel, traduisant principalement une très bonne performance des prime services, contrebalancée partiellement par un recul des revenus dans les dérivés sur actions. Les produits de la vente et du négoce de titres à revenu fixe ont progressé de 139% en glissement annuel, en raison principalement de la hausse des revenus des produits structurés, des produits des marchés émergents ainsi que des produits liés aux devises et de gains des activités de couverture, hausse partiellement contrebalancée par une baisse des revenus des produits liés aux crédits. Page 7 Communiqué de presse Zurich, 23 avril 2020 Investment Banking & Capital Markets (IBCM) IBCM (en millions de dollars) 1T20 4T19 1T19 ∆1T19 Produits nets 189 437 357 (47%) Provisions pour pertes sur crédit 161 40 8 - Charges d'exploitation totales 420 456 443 (5%) Bénéfice avant impôts (392) (59) (94) - Rapport coûts/revenus 222% 104% 124% - IBCM a déclaré des produits nets de 189 millions de dollars, en recul de 47% en glissement annuel; les résultats du 1T20 comprennent des pertes mark-to-market importantes de 147 millions de dollars dans notre portefeuille d'émission de leveraged finance et des pertes nettes de 51 millions de dollars sur les couvertures sur l'exposition non garantie des entreprises sur les produits dérivés d'IBCM. Abstraction faite de ces pertes, les revenus d'IBCM auraient augmenté de 4%10 en glissement annuel, la très bonne performance de janvier et de février ayant été contrebalancée par le dysfonctionnement global des marchés qui a résulté de la fermeture des marchés primaires en mars. Nous avons déclaré une perte avant impôts de 392 millions de dollars au 1T20, dans un environnement opérationnel difficile, contre une perte avant impôts de 94 millions de dollars pour le 1T19. Nous avons maintenu notre maîtrise rigoureuse des coûts, ce qui nous a permis de réduire nos charges d'exploitation de 5% en glissement annuel, grâce notamment à un recul des charges de rémunération au 1T20 et des charges liées aux ventes immobilières encourues au 1T19. Nous avons enregistré des provisions pour pertes sur crédit de 161 millions de dollars au 1T20, principalement dues à des développements négatifs de notre portefeuille de crédits aux entreprises, notamment la hausse de l'utilisation des limites de crédit attribuées aux emprunteurs sur les engagements de crédit et l'impact de la détérioration attendue des facteurs macro-économiques dans de nombreuses branches compte tenu de la nouvelle méthodologie CECL. Les revenus de nos activités de conseil se sont accrus de 12% en glissement annuel pour s'établir à 157 millions de dollars, grâce à une augmentation des transactions de F&A réalisées. Les revenus des activités de conseil sont en hausse par rapport à la moyenne de la branche, qui a reculé de 15% en glissement annuel 11. Les revenus issus de l'émission d'actions ont progressé de 10% en glissement annuel pour atteindre 64 millions de dollars, en baisse cependant par rapport à la moyenne de la branche11, qui a enregistré une hausse de 15%. Nous avons conservé notre 4e place pour ce qui est des IPO au cours du trimestre11. Les activités d'émission d'emprunts ont enregistré des revenus négatifs de 25 millions de dollars pour le trimestre, étant donné qu'elles comprenaient des pertes mark-to-market de 147 millions de dollars dans notre portefeuille d'émission de leveraged finance, en raison de la fermeture des marchés primaires en mars, et des pertes mark-to-market de 73 millions de dollars sur les couvertures, principalement sur l'exposition des entreprises sur les produits dérivés d'IBCM, partiellement compensées par un accroissement des revenus des marchés des capitaux investment grade, à comparer avec des revenus de 186 millions de dollars au 1T19, avec des pertes mark-to-market de 9 millions de dollars sur les couvertures sur l'exposition des entreprises sur les produits dérivés d'IBCM. En excluant les pertes mark- to-market, les revenus liés aux activités d'émission d'emprunts sont restés stables. Malgré l'environnement difficile, nous avons maintenu notre deuxième place dans le leveraged finance pour le trimestre11. Page 8 Communiqué de presse Zurich, 23 avril 2020 Global Markets (GM) GM (en millions de dollars) 1T20 4T19 1T19 ∆1T19 Produits nets 1689 1331 1478 14% Provisions pour pertes sur crédit 156 32 11 - Charges d'exploitation totales 1191 1253 1184 1% Bénéfice avant impôts 342 46 283 21% Rapport coûts/revenus 71% 94% 80% - GM a enregistré un bénéfice avant impôts de 342 millions de dollars et un rendement des fonds propres réglementaires de 10% au 1T20. Nos activités diversifiées ont généré un levier d'exploitation positif et une très forte croissance du bénéfice avant impôts malgré des conditions de marché particulièrement difficiles, surtout en mars. Les produits nets de 1,7 milliard de dollars se sont accrus de 14% en glissement annuel, reflétant la forte activité de négoce due à des niveaux élevés de volatilité et de volumes de négoce. Ce résultat a été partiellement contrebalancé par une augmentation des pertes dans d'autres produits, en raison principalement de la perte d'une contrepartie sur un titre. Les charges d'exploitation totales ont été stables en glissement annuel, avec une amélioration du rapport coûts/revenus de 71%. En outre, nous avons enregistré des provisions pour pertes sur crédit de 156 millions de dollars, en raison principalement de développements négatifs de notre portefeuille de crédits aux entreprises, notamment la hausse de l'utilisation des limites de crédit attribuées aux emprunteurs sur les engagements de crédit et l'impact de la détérioration des facteurs macro-économiques dans de nombreuses branches en raison de la nouvelle méthodologie CECL. Les produits issus des titres à revenu fixe12 de 1,2 milliard de dollars se sont accrus de 17% en glissement annuel, en raison de l'intensification de l'activité de négoce dans les produits de crédit macros et globaux, partiellement contrebalancés par des pertes mark-to-market non réalisées dans le leveraged finance. Les revenus issus des actions13 de 694 millions de dollars ont augmenté de 22% en glissement annuel avec des hausses marquées dans les produits dérivés, qui ont profité de l'accroissement des niveaux de volatilité, ainsi que des accroissements des liquidités et de très bons résultats dans les prime services. Nous continuons d'observer une forte dynamique dans nos affaires ITS, en raison de la hausse des revenus du négoce et de l'intensification de la collaboration avec IWM et la SUB pour servir nos clients de gestion de fortune, institutionnels et entreprises. Impact Advisory and Finance (IAF) Impact Advisory and Finance a poursuivi ses travaux visant à favoriser l'utilisation de solutions des marchés de capitaux privés et publics pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux identifiés par les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD des Nations Unies) durant le 1T20. En janvier, le Credit Suisse a organisé sa septième Conservation Finance Investor Conference annuelle. Celle-ci a rassemblé certains des plus grands influenceurs, experts de la protection de la nature et financiers pour discuter des thèmes qui définiront la prochaine décennie ainsi que des opportunités uniques qui s'offrent aux investisseurs dans le domaine de la protection de la nature. En janvier également, le Credit Suisse a annoncé le lancement inaugural de l'obligation verte Asset- Backed Commercial Paper (ABCP), levant 200 millions USD. Cette obligation a été émise par Alpine Page 9 Communiqué de presse Zurich, 23 avril 2020 Securitization, une entité ad hoc sponsorisée par le Credit Suisse pour l'émission des obligations vertes ABCP. Au cours du 1T20, IAF a continué à publier des rapports de leadership éclairé sur des sujets comme la sensibilisation des investisseurs institutionnels à l'économie bleue et les investissements liés aux océans et aux protéines alternatives comme moyen de protection de la nature, pour n'en citer que quelques-uns. Durabilité et responsabilité sociale d'entreprise Le Credit Suisse continue, en tant qu'organisation, à s'engager en faveur d'initiatives durables dans l'ensemble de ses divisions et de ses régions. En janvier, il a signé les Principes de Poséidon, un cadre mondial qui encourage l'intégration des considérations climatiques dans les décisions de crédit pour le financement maritime. En février, le Credit Suisse a créé le Global Markets Environmental, Social and Governance (ESG) Steering Committee (comité de coordination des marchés mondiaux pour les questions environnementales, sociales et de gouvernance) afin de fournir une solution à l'échelle de GM pour définir l'orientation stratégique globale et assurer la cohérence du développement des produits et solutions ESG. En mars, le Credit Suisse a rejoint le RE100, avec l'engagement public d'utiliser de l'électricité 100% renouvelable dans l'ensemble de ses activités mondiales d'ici à 2025. À la fin de 2019, 90% de la consommation mondiale d'électricité du Credit Suisse provenait de sources renouvelables. Toujours en mars, le Credit Suisse a publié son Corporate Responsibility Report (rapport sur la responsabilité d'entreprise) 2019, parallèlement à son rapport annuel, qui décrit comment il assume ses différentes responsabilités dans le secteur bancaire, dans l'économie et la société, en tant qu'employeur ainsi qu'en matière d'environnement. En Suisse, le Credit Suisse a cofondé les «Wirtschaftswochen» avec son partenaire de longue date, la Fondation Ernst Schmidheiny. Il s'agit d'une initiative visant à développer l'entrepreneuriat ainsi que l'éducation commerciale et économique des jeunes. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la nouvelle orientation du Credit Suisse en matière de responsabilité sociale d'entreprise sur le thème des compétences futures et s'appuiera sur le soutien financier, l'expertise et le bénévolat du Credit Suisse. Enfin, la nouvelle fondation d'entreprise du Credit Suisse, la Credit Suisse APAC Foundation, a été officiellement lancée. La fondation apportera un soutien philanthropique à des organisations de la région Asie-Pacifique dans les principaux domaines de la responsabilité sociale d'entreprise du Credit Suisse: l'inclusion financière, l'éducation financière et les compétences futures. Abréviations ABCP - Asset-Backed Commercial Paper; APAC - Asia Pacific; CHF - francs suisses; BIS - Bank for International Settlements (Banque des règlements internationaux); CECL - norme comptable US GAAP pour les pertes de crédit actuelles escomptées; CEO - Chief Executive Officer; CET1 - common equity tier 1; C&IC - Corporate & Institutional Clients; ESG - environnement, social et gouvernance; FINMA - Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;; GAAP - Generally accepted accounting principles; GM Global Markets; IAF - Impact Advisory and Finance; IBCM - Investment Banking & Capital Markets; ITS - International Trading Solutions; IWM - International Wealth Management; PB - Private Banking; PC - Private Clients; ODD - Objectifs de développement durable; SEC - U.S. Securities and Exchange Commission; - Swiss Universal Bank; USD - dollars américains; WM&C - Wealth Management & Connected; 