Credit Suisse : Le Credit Suisse acquiert les droits relatifs au nom du nouveau stade de football à Zurich

Le Credit Suisse continue de développer son engagement en faveur du football suisse: en plus de sa longue et fructueuse collaboration avec l'Association Suisse de Football, il sera dès à présent partenaire du stade de football prévu à Zurich, qui portera le nom de «Credit Suisse Arena». Le contrat conclu entre le Credit Suisse et la société Stadion Zürich Betriebs AG permet aux deux clubs de football zurichois de générer des revenus supplémentaires qui seraient impossibles à obtenir sans le nouveau stade.

Cette semaine, Credit Suisse (Suisse) SA a signé un contrat de collaboration pluriannuel avec Stadion Zürich Betriebs AG, société d'exploitation du nouveau stade. Celle-ci est détenue par chacun des deux clubs à hauteur de 49%, les deux pour-cent restants appartenant à MFT Meier Finanz-Treuhand AG. Grâce à ce contrat, le Credit Suisse devient partenaire du nouveau stade de football et acquiert les droits correspondants relatifs au nom. Le stade s'appellera «Credit Suisse Arena». Le contrat prend effet dès maintenant et sera valable pendant dix ans après la mise en exploitation du stade. En tant qu'«Arena Partner» des deux clubs de football, le Credit Suisse sera visuellement présent à partir de la saison prochaine avec des banderoles publicitaires.

Grande importance de la Credit Suisse Arena pour les clubs de football zurichois

Le FC Zurich et le Grasshopper Club Zurich emploient aujourd'hui au total 400 personnes, dont un grand nombre d'entraîneurs de juniors, de professionnels de santé et de collaborateurs administratifs. Il faut également compter, pour chaque club, environ 350 enfants et adolescents (garçons et filles) passionnés du ballon rond. En plus des frais de personnel, les clubs doivent assumer de nombreuses dépenses pour les matchs, la location du stade, la sécurité et d'autres investissements. Néanmoins, les conditions-cadres économiques actuelles ne suffisent pas. Étant donné qu'ils ne possèdent pas de droits de commercialisation globaux au Letzigrund, une grande partie des recettes liées au stade leur échappent. Le futur stade, en revanche, offrira de nouvelles possibilités de revenus. Ainsi, en plus des droits relatifs au nom, des recettes pourront être générées par la restauration. Ces gains supplémentaires sont essentiels pour l'avenir à long terme des deux clubs.

Premier coup d'envoi prévu pour la saison 2022/2023

Tous les matchs de championnat du FC Zurich et du Grasshopper Club Zurich se dérouleront à la Credit Suisse Arena. En outre, des matchs amicaux, des matchs des équipes nationales suisses de football, des matchs internationaux et certains matchs du football féminin y seront disputés. Financièrement, le stade repose sur un financement croisé réalisé dans le cadre de la construction de deux tours d'habitation. Le projet global «Ensemble» est financé par des fonds privés et a été approuvé à une grande majorité le 25 novembre 2018 par la population zurichoise. Le calendrier actuel prévoit que le premier coup d'envoi aura lieu au début de la saison 2022/2023. La livraison des deux tours et des logements coopératifs se fera de façon échelonnée à partir de 2023.

Thomas Gottstein, CEO de Credit Suisse (Suisse) SA:

«Avec la Credit Suisse Arena, nous renforçons durablement notre engagement en faveur du football suisse, engagement que nous entretenons depuis plus de 25 ans déjà, notamment grâce à notre partenariat avec l'Association Suisse de Football. Par ailleurs, l'annonce d'aujourd'hui se veut l'expression de notre ancrage à Zurich, où notre banque a ses racines. Nous nous réjouissons d'ores et déjà du premier coup d'envoi et des matchs passionnants que les clubs de football zurichois disputeront contre leurs adversaires dans la Credit Suisse Arena!»

Andras Gurovits, vice-président du Grasshopper Club Zurich:

«Nous sommes très heureux d'avoir réussi à trouver un Arena Partner aussi solidement ancré en Suisse et à Zurich que le Credit Suisse. Pour nous, l'octroi des droits relatifs au nom apportera, dès la saison prochaine, une aide importante pour financer les activités du club, et notamment la formation de la relève. Compte tenu du fait que nous rejouerons dans un «vrai» stade de football, la Credit Suisse Arena est aussi un immense atout mental.»

Ancillo Canepa, président du conseil d'administration du FC Zurich:

«Je suis ravi que le nouveau stade redevienne un véritable «chaudron» où il y aura désormais bien plus d'ambiance. Mais il permettra aussi de réaliser d'importants revenus supplémentaires qui nous échappaient jusqu'à présent. En tant que club, cela nous donne la chance d'adopter une perspective à long terme. Après le «oui» massif de la population zurichoise, nous espérons maintenant que le projet Ensemble sera mis en œuvre rapidement, selon le calendrier prévu. Je me réjouis déjà énormément d'assister au premier match du FCZ dans la Credit Suisse Arena à l'été 2022!»

«Point de Presse»

Des représentants du Credit Suisse, du FC Zurich et du Grasshopper Club Zurich se tiendront à la disposition des médias intéressés pour des entretiens individuels le 4 juillet 2019, entre 14h00 et 15h00, au Forum St. Peter (St. Peterstrasse 19, 8001 Zurich).

Plus d'informations concernant le projet Ensemble sur: www.projekt-ensemble.ch

Downloads:

Credit Suisse Arena: Visualisation (high-res)

Credit Suisse Arena: Visualisation (low-res)