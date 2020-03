Credit Suisse : Le Credit Suisse publie son rapport de gestion 2019 et l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 avril 2020

Richard Meddings , président de la banque britannique TSB Bank plc (TSB), est un expert financier renommé qui dispose de plus de trente années d'expérience dans le domaine des services financiers, aussi bien dans le retail banking que dans la gestion de fortune et l'investment banking. Il a obtenu sa qualification d'expert-comptable chez Price Waterhouse avant de commencer sa carrière dans le financement d'entreprises chez Hill Samuel Bank en 1984. Durant les années qui ont suivi, il a occupé plusieurs postes seniors chez Credit Suisse First Boston (anciennement BZW) et Woolwich, avant de rejoindre Barclays en 2000 en tant que Group Financial Controller et COO de la division Wealth Management. Il a ensuite été membre du conseil de Standard Chartered Group plc de 2002 à 2014 et a occupé le poste de Group Finance Director durant la période de 2006 à 2014. En plus de ses fonctions de président de TSB, Richard Meddings est actuellement directeur non exécutif et président de l'Audit Committee de Her Majesty's Treasury au Royaume-Uni. Ses anciennes fonctions non exécutives incluent celles de membre du conseil de surveillance et président de l'Audit Committee de Deutsche Bank AG, directeur non exécutif et président du Risk Committee au sein de Legal & General Group plc, directeur non exécutif, président du Comité de rémunération et membre de l'Audit Committee et du Risk Committee dans le groupe Jardine Lloyd Thompson, ainsi que directeur non exécutif et lead independent director chez 3i Group. Richard Meddings est expert-comptable et titulaire d'un bachelor en histoire moderne de l'Université d'Oxford. Il est citoyen britannique.

Credit Suisse AG, qui fait partie du groupe de sociétés du Credit Suisse (ci-après «le Credit Suisse»), est un prestataire de services financiers leader sur le plan international. Notre stratégie s'appuie sur nos principaux points forts: notre positionnement parmi les grands établissements de gestion de fortune, nos solides compétences en investment banking et notre forte présence sur notre marché domestique suisse. Nous poursuivons une approche équilibrée dans la gestion de fortune, notre objectif étant de tirer profit tant de la base d'actifs importante dans les marchés matures que de l'accroissement du capital considérable dans la région Asie-Pacifique et dans d'autres marchés émergents, tout en continuant à servir les marchés développés les plus importants et en particulier la Suisse. Le Credit Suisse emploie quelque 47 860 collaborateurs. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, la société-mère de Credit Suisse AG, sont cotées en Suisse, ainsi qu'à New York sous la forme d'American Depositary Shares (CS). Pour plus d'informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à l'adresse www.credit-suisse.com.

