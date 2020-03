Credit Suisse : Plusieurs institutions financières s'associent pour développer FundsDLT, une plateforme innovante s'appuyant sur la technologie blockchain et dédiée aux fonds d'investissement

Clearstream, Credit Suisse Asset Management, la Bourse de Luxembourg et Natixis Investment Managers ont annoncé leur investissement en série A dans FundsDLT. L'objectif : développer une nouvelle plateforme pour faciliter la distribution des fonds d'investissements qui utilise la « technologie de registre distribué » (distributed ledger technology, DLT). Cette décision marque un tournant dans l'évolution de la plateforme, créée et incubée à l'origine par la Bourse de Luxembourg et sa filiale Fundsquare. FundsDLT s'appuie sur une technologie blockchain, basée sur Ethereum, qui garantit la confidentialité des données et de hautes performances d'exécution. Elle permet de repenser la chaîne de valeur de la distribution des fonds, du début à la fin du processus, sur l'ensemble du cycle de vie des fonds. Grâce à la plateforme, les gérants d'actifs, les distributeurs, les prestataires d'asset servicing et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement peuvent optimiser les activités redondantes pour réduire les coûts, tout en bénéficiant du degré de transparence nécessaire sur les souscripteurs. FundsDLT pose ainsi le premier jalon de la distribution de fonds numérique. Ce financement en série A aidera FundsDLT à renforcer sa plateforme et accélérer son développement commercial. «Le lancement de FundsDLT représente une étape importante dans la réalisation de notre objectif commun : promouvoir l'adoption de la blockchain et des actifs numériques dans l'ensemble du secteur financier. La Bourse de Luxembourg a joué un rôle catalyseur dans cette évolution. L'écosystème croissant de FundsDLT est très prometteur», déclare Robert Scharfe, directeur général de la Bourse de Luxembourg. Joseph Pinto, Chief Global Operating Officer de Natixis Investment Managers, commente: «La transformation numérique représente à la fois l'un des plus grands défis de la gestion d'actifs et une opportunité historique. La blockchain peut jouer un rôle déterminant. Nous considérons par ailleurs que le secteur doit impérativement gagner en transparence et en rapidité dans ses opérations. FundsDLT nous aidera à atteindre ces objectifs et nous permettra, en retour, d'offrir une expérience améliorée aux investisseurs en exploitant le potentiel de la technologie blockchain.» Philippe Seyll, CEO de Clearstream Banking S.A., explique: «FundsDLT est une initiative internationale permettant de rationaliser un certain nombre d'activités tout au long de la chaîne de valeur de la distribution des fonds et ainsi de réduire les coûts au profit des investisseurs, quelle que soit leur domiciliation ou celle des fonds. Cet investissement marque une étape cruciale de notre stratégie numérique, et viendra compléter et renforcer notre plateforme Vestima.» Michel Degen, Head of Credit Suisse Asset Management, Switzerland & EMEA, déclare: «Nous cherchons continuellement à faciliter l'accès de nos clients à nos produits. Dans le cadre de notre transformation digitale, nous considérons FundsDLT comme un formidable levier pour accroître l'efficacité des opérations, mais également pour ouvrir de nouveaux réseaux de distribution, ce qui profitera largement aux clients comme aux gérants d'actifs.» Olivier Portenseigne, Managing Director de Fundsquare, ajoute: «Ce partenariat reflète la demande croissante du marché pour une plateforme qui favorise l'accès aux fonds d'investissement. FundsDLT a le potentiel de transformer le processus de distribution des fonds et apporter des bénéfices substantiels à l'ensemble de l'écosystème. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires sur le déploiement de cette nouvelle génération d'infrastructures, et invitons les autres acteurs de la gestion d'actifs à se joindre à nous.»

À propos de FundsDLT

FundDLT va être développée pour permettre aux gestionnaires d'actifs de vendre des fonds via un nouveau canal de distribution, tout en réduisant considérablement les coûts d'administration et le temps nécessaire au traitement des transactions pour les gestionnaires d'actifs et les autres prestataires de services. FundsDLT rationalisera toute une gamme de tâches d'administration des fonds et d'acheminement des ordres en utilisant la blockchain pour automatiser plusieurs processus de manière sécurisée. Le modèle est applicable à un large éventail de fonds et dans toutes les juridictions.

www.fundsdlt.net

À propos de Clearstream

En tant que dépositaire central international de titres (ICSD) dont le siège social est à Luxembourg, Clearstream, qui fait partie du groupe Deutsche Börse, fournit l'infrastructure post-négociation pour le marché euro-obligation et les services pour les titres de 58 marchés domestiques dans le monde. Avec environ 14 billions d'euros d'actifs en dépôt, Clearstream est l'une des plus grandes sociétés de règlement-livraison et des dépositaires au monde pour les titres nationaux et internationaux. En plus de ses services de fonds communs de placement hautement automatisés, Clearstream offre à ses clients une solution « guichet unique » pour tous les types de fonds.

www.clearstream.com



À propos de Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA fait partie du secteur d'activité Asset Management du Credit Suisse Group (ci-après «le Credit Suisse»). Opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse, Asset Management gère dans le monde des actifs totalisant plus de 438 mrd CHF (au 31.12.2019). S'appuyant sur la stabilité et sur les opportunités offertes par la présence internationale du Credit Suisse, Credit Suisse Asset Management apporte des solutions de gestion active et passive tant pour les placements traditionnels que pour les placements alternatifs ainsi qu'une expertise éprouvée en matière de produits en Suisse, dans la région EMEA, dans la région APAC et en Amérique.

www.credit-suisse.com/assetmanagement

À propos de la Bourse de Luxembourg

La Bourse de Luxembourg (LuxSE) est un portail idéal pour accéder aux investisseurs internationaux. Avec plus de 35 000 titres cotés, dont 29 000 titres de créance, provenant de 3 000 émetteurs répartis dans 100 pays, LuxSE se classe parmi les premières bourses mondiales en termes de cotation de titres internationaux et propose une offre de services unique et intégrée englobant l'ensemble des aspects liés à la cotation, la négociation et l'information.

En 2016, LuxSE a lancé la Bourse verte de Luxembourg (LGX), devenant ainsi, à l'échelle mondiale, la première bourse à mettre en avant une plateforme entièrement consacrée aux titres financiers durables. LGX rassemble désormais les émetteurs et investisseurs soucieux de leur impact et détient une part importante du marché mondial des obligations vertes, sociales et durables cotées en bourse.

LuxSE exploite également une filiale spécialisée, Fundsquare, qui propose des services pour faciliter et standardiser la distribution transfrontalière de fonds d'investissement.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.bourse.lu

À propos de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l'approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (934.1 Mds d'euros sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.

Provided by Natixis Investment Managers International - a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.



1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.



2 Valeur nette des actifs au 31 decembre 2019. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits «non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.