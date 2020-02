Credit Suisse: S&P examine de près l'évolution

Zurich (awp) - L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) estime que Credit Suisse est suffisamment solide pour maîtriser les événements de ces derniers mois autour de l'affaire des filatures. Le cas n'est pas encore réglé avec le départ du CEO Tidjane Thiam et S&P continue de suivre de près la situation, a-t-elle indiqué vendredi soir.

Avec le départ de M. Thiam, la direction de la grande banque sera renforcée et pourra se focaliser sur la réalisation de la stratégie et les affaires opérationnelles, selon l'agence. On attend encore les résultats des enquêtes de l'autorité de surveillance des marchés financiers Finma et la banque devra combler le vide laissé par le départ de trois hauts-dirigeants.

S&P note Credit Suisse à "A+" avec perspective "stable".

