Credit Suisse abaisse de 0,5 point son estimation de croissance mondiale en 2020

Les économistes du Credit Suisse ont réduit la croissance de leur PIB mondial pour 2020 à 2,2 %, et leurs prévisions de croissance européenne à 0,5 % contre respectivement 2,7 % et 1,2 % avant l'épidémie de Covid-19. Ils pensent que la croissance mondiale pourrait être même s'élever à 2 %. La grande inconnue est de savoir si cela représente une perte de croissance permanente ou si une reprise en forme de V compensera la croissance perdue.Pour qu'il y ait perte permanente, ils pensent qu'au moins un des trois événements suivants devrait se produire : les business model des entreprises devraient changer (peu probable) ; les chaînes d'approvisionnement devraient être fortement perturbées (peu probable si la Chine reprend le travail à 70-80% d'ici fin mars alors que son équipe Asie estime que le taux de reprise du travail est d'environ 75%, contre 39% à la mi-février) ; ou une augmentation importante des faillites.En cas de pandémie mondiale et en supposant une réponse politique similaire à celle de la Chine, Credit Suisse voit un indice S&P tomber à environ 2 500 points