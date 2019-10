Credit Suisse : bénéfice net doublé au 3e trimestre

30/10/2019 | 09:01

Credit Suisse publie au titre du troisième trimestre 2019 un bénéfice avant impôts de 1,1 milliard de francs suisses, en hausse de 70%, et un bénéfice net de 881 millions de francs, en croissance de 108%, en glissement annuel.



'Nous avons poursuivi la croissance de notre activité de gestion de fortune, faisant affluer des nouveaux capitaux nets record à hauteur de 72 milliards de francs à l'échelle du groupe pour les neuf premiers mois de 2019', souligne le CEO Tidjane Thiam.



Le rendement des fonds propres tangibles de l'établissement bancaire s'établit à 9% au troisième trimestre, en progression par rapport à 4,5% un an auparavant, et inclut un gain sur le transfert d'InvestLab.



