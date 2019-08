Credit Suisse: bénéfice semestriel quasiment stable pour la NAB

Zurich (awp) - La Neue Aargauer Bank (NAB) a bouclé le premier semestre sur un résultat en très léger retrait par rapport à la même période un an plus tôt. Les afflux nets de capitaux ont bondi et les crédits ont pris de l'embonpoint, indique la filiale à 100% de Credit Suisse dans son rapport intermédiaire publié mardi.

Les opérations sur intérêt, principale source de revenus de l'établissement régional, ont dégagé un résultat net de 112,1 millions de francs suisses, en repli de 1,6% en glissement annuel.

Le produit des commissions et services s'est contracté de 7,2% à 32,3 millions, tandis que celui des activités de négoce et options de juste valeur, plombé par la volatilité des marchés, a chuté de 14,0% à 11,7 millions.

Dans la gestion de fortune, l'établissement argovien a vu des capitaux frais affluer à hauteur de 566,2 millions de francs suisses pendant la période sous revue, soit 42,2% de mieux qu'un an plus tôt, un bond à mettre au crédit tant de la clientèle privée que des investisseurs institutionnels, se félicite la NAB.

Au total, le produit d'exploitation a diminué de 3,4% à 160 millions de francs suisses, de même que les charges, de 4,9% à 80 millions. L'excédent opérationnel (Ebit) est ressorti à 78,4 millions (-1,9%) et le bénéfice net à 63,7 millions (-2,0%).

A fin juin, la masse sous gestion (AuM) se montait à 18,6 milliards, en hausse de 6,6% par rapport au bouclement de 2018, alors que les mandats de gestion de fortune se sont étoffés de 15,2% à 4,6 milliards.

Les crédits hypothécaires octroyés ont enflé de 83,3 millions de francs suisses (+0,4%), portant le total à 19,0 milliards.

Pour la suite de l'exercice, la direction de la NAB s'attend à voir l'économie argovienne subir le contre-coup du ralentissement conjoncturel, mais table néanmoins sur un "bon résultat annuel", sans plus de précisions.

buc/al