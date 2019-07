Credit Suisse : bien orienté après ses trimestriels

31/07/2019 | 10:34

Credit Suisse bondit de 4% à Zurich à la suite de la publication au titre du deuxième trimestre d'un bénéfice net distribuable aux actionnaires en hausse de 45% de 937 millions de francs suisses et d'un bénéfice avant impôts en croissance de 24% à 1,3 milliard.



'Nous avons enregistré un rendement des fonds propres tangibles de 10%

pour la première fois depuis le lancement de notre restructuration au quatrième trimestre 2015', souligne son directeur général Tidjane Thiam.



L'établissement helvétique revendique notamment 9,5 milliards de francs d'afflux nets de nouveaux capitaux en gestion de fortune, après 9,6

milliards au premier trimestre, et des actifs gérés record de 797 milliards de francs.



