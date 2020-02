Credit Suisse: croissance en Asie et dans les pays émergents (Gottstein)

Zurich (awp) - Le nouveau patron de Credit Suisse, Thomas Gottstein, n'entend pas seulement réduire les coûts, il veut aussi de la croissance. "Nous voulons croître", a-t-il affirmé dans une interview à la SonntagsZeitung.

Les plus grosses opportunités de croissance sont en Asie et dans les pays émergents, a précisé M. Gottstein. La banque aux deux voiles veut au minimum y croître comme le marché ou plus rapidement, a-t-il ajouté. Sur les marchés matures comme la Suisse et l'Europe, la banque veut gagner des parts de marché. M. Gottstein est convaincu que la consolidation de la branche va se poursuivre et Credit Suisse est bien placé pour reprendre ou acquérir des équipes.

Quant à l'affaire des filatures, elle n'a pas eu d'effets sur les chiffres selon le nouveau patron. "Je ne peux certes rien dire sur les chiffres, mais nous sommes très satisfaits de l'évolution", a-t-il déclaré.

cf/rp