Credit Suisse : démission du directeur général Tidjane Thiam

07/02/2020 | 10:11

Credit Suisse a annoncé vendredi la démission de Tidjane Thiam de son poste de directeur général et son remplacement par Thomas Gottstein, l'actuel patron de la branche suisse du groupe, à compter du 14 décembre.



D'origine ivoirienne, diplômé de l'INSEAD et ancien élève de Polytechnique Paris, Tidjane Thiam, 58 ans aujourd'hui, est considéré comme le véritable artisan du redressement de la banque d'affaires helvétique, dont il avait pris les rênes en 2015.



'Sous l'autorité de Tidjane, Credit Suisse a remodelé sa stratégie, reconstitué son capital, réduit ses coûts et allégé le niveau de risque de ses activités, tout en stimulant la diversité et en suscitant un niveau exceptionnel de coopération entre les divisions', a reconnu Urs Rohner, le président du conseil d'administration.



Un antagonisme croissant semblait pourtant diviser les deux hommes, alimenté notamment par une sombre affaire d'espionnage de cadres, un bras de fer qui a fini par tourner à l'avantage de l'homme d'affaires suisse, ancien PDG de ProSiebenSat.1 Media.



Le conseil d'administration a ainsi convenu de maintenir Urs Rohner à son poste de président jusqu'à la fin de son mandat, en avril 2021.



Le fait que le remplaçant de Tidjane Thiam, Thomas Gottstein, dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans le secteur bancaire, dont 13 ans passés à Londres, ne semblait pas totalement rassurer les marchés.



L'action Credit Suisse cédait plus de 3,5% à la Bourse de Zurich vendredi matin.



Gottstein était depuis 2015 le directeur général de Credit Suisse Switzerland, ce qui lui conférait le responsabilité du marché historique de la banque.



