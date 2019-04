Credit Suisse : deux nominations en France

01/04/2019 | 09:03

Credit Suisse Private Banking & Wealth Management France annonce l'arrivée de Caroline Picot, en tant que director au sein de l'équipe en charge de l'activité grands investisseurs France, et d'Audrey Jaffrennou en tant que head of client offering.



Caroline Picot arrive de Morgan Stanley Investment Management où elle était executive director, en charge du business development auprès des investisseurs institutionnels et intermédiaires en France, Suisse et Monaco.



De son côté, Audrey Jaffrennou travaillait chez Société Générale Private Banking France à Paris en tant que responsable marketing produits et développement de l'offre et membre du comité exécutif de l'offre financière.



