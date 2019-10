Credit Suisse double son bénéfice au troisième trimestre

Zurich (awp) - La grande banque Credit Suisse a crû dans presque toutes ses lignes de métier au troisième trimestre. A l'échelle du groupe, tous les indicateurs ont dépassé les attentes, notamment le bénéfice net, doublé sur un an. Dans le détail, le résultat de la banque universelle suisse a déçu.

Entre juillet et septembre, le produit d'exploitation s'est étoffé de 9% sur un an, à 5,33 milliards de francs suisses, indique mercredi Credit Suisse. Le géant bancaire a allégé ses charges de 1% à 4,11 milliards. Il a mené un vaste plan de restructuration entre 2015 et 2018.

Le résultat avant impôts s'est établi à 1,14 milliard, ce qui représente un bond de 70%. Cerise sur le gâteau, le bénéfice net s'est envolé de 108% à 881 millions de francs suisses. Tous ces résultats sont supérieurs aux attentes du consensus AWP.

A l'échelle du groupe, les entrées nettes d'argent ont atteint 12,4 milliards de francs suisses, un montant inférieure aux 12,9 milliards au troisième trimestre 2018. Sur trois mois, la masse sous gestion a grappillé 1,5% à 1482,2 milliards.

Dans la gestion de fortune, l'un des coeurs de métier de Credit Suisse, le bilan est mitigé. D'une part, la division International Wealth Management (IWM) a vu ses recettes s'envoler de 15% sur un an à 1,46 milliard. La collecte auprès des clients privés s'est révélée plus fructueuse en comparaison annuelle (3,6 milliards contre 3,0 milliards).

D'autre part, l'unité Asie/Pacifique, une région stratégique pour la gestion de fortune, n'a pas fait aussi bien, notamment du point de vue du résultat avant impôts, que certains analystes attendaient plus élevé. Les entrées nettes d'argent ont chuté à 2,6 milliards, alors qu'elles avaient atteint 6,4 milliards entre juillet et septembre 2018.

"Environnement difficile"

"Dans un environnement difficile, nous avons poursuivi la croissance de notre activité de gestion de fortune, accroissant nos revenus et faisant affluer des nouveaux capitaux nets record à hauteur de 72 milliards de francs suisses à l'échelle du groupe pour les neuf premiers mois de 2019", affirme le directeur général Tidjane Thiam, cité dans le communiqué.

Vaisseau amiral de Credit Suisse, la banque universelle helvétique a pour sa part subi des reflux d'argent nouveau de 0,6 milliard dans son activité de banque privée. En termes de recettes, de maîtrise des coûts et de résultat avant impôts, une amélioration est constatée au troisième trimestre. La performance est cependant insuffisante aux yeux des spécialistes.

Dans les deux divisions de banque d'affaires, la situation est inverse. Désormais restructurée, Global Market a favorablement surpris les analystes les plus optimistes. La perte avant impôts de Investment Banking & Capital Markets (IBCM), attendue, s'est révélée moins forte que prévu.

Le ratio de fonds propres de première catégorie (CET1) a cédé 0,1 point sur trois mois, à 12,4%.

Le troisième trimestre s'est mal terminé pour Credit Suisse, qui a dû faire face à l'affaire Iqbal Khan. Le banquier star, débauché par le concurrent UBS, a fait l'objet d'une filature rocambolesque qui a tourné au fiasco pour Credit Suisse. Cette affaire a éclaboussé jusqu'à Tidjane Thiam et au président Urs Rohner.

Pour le dernier partiel 2019, le groupe bancaire s'attend à "l'habituel" ralentissement saisonnier.

