Credit Suisse en tête du SMI après un partiel nettement supérieur aux attentes

Zurich (awp) - L'action Credit Suisse faisait la course en tête à la Bourse suisse, après la publication de résultats trimestriels en hausse et supérieurs aux attentes à tous les niveaux. Alors que le bénéfice net attribuable aux actionnaires et le produit d'exploitation dépassent allégrement les anticipations de la communauté financière, le numéro deux bancaire helvétique a réaffirmé ses engagements à l'égard des investisseurs.

Sur le coup de 11h00, la nominative Credit Suisse engrangeait près de 4,3% à 12,25 francs suisses, après avoir tutoyé les 12,40 francs suisses caracolant en tête des valeurs d'un SMI proche de l'équilibre. Quelque 8,4 millions de titres avaient changé de main, soit un peu plus de deux tiers du volume journalier moyen.

Dans son commentaire, UBS salue la surperformance de près de 20% de son rival au niveau du bénéfice semestriel. Son expert Daniele Brupbacher souligne toutefois que pour atteindre les 4 milliards visés, la banque aux deux voiles devra dégager lors des deux prochains partiels un bénéfice net d'environ 1,16 milliard, contre "seulement" 938 millions au 2e trimestre.

Les banques d'investissement américaines Goldman Sachs et Morgan Stanley parlent d'une salve de chiffres solides. La première nommée signale que Credit Suisse a, pour la première fois depuis sa restructuration, vu le rendement des fonds propres tangibles (RoTE) atteindre 10%, alors que le marché l'attendait à 8%.

En plus de la progression des revenus plus forte que celles des concurrents d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, l'apport de capitaux frais dans la gestion de fortune a été particulièrement soutenu (+5,5 milliards de francs suisses), rappellent les analystes de Goldman Sachs.

Dans les salles de marché, la copie rendue par le numéro deux bancaire helvétique a rassuré les esprits, après la circonspection qui a suivi la publication la semaine dernière des partiels mitigés des concurrents UBS et Julius Bär, ainsi que la performance décevante de plusieurs valeurs bancaires européennes ces derniers jours.

buc/ck