Credit Suisse : gagne 5% après les propos de Thomas Gottstein

La banque privée suisse a déclaré ce matin que l'impact de la pandémie sur ses résultats financiers à l'avenir restait 'difficile à évaluer'.



Dans un communiqué publié avant une conférence à Londres aujourd'hui, son DG Thomas Gottstein a déclaré que le groupe continue de surveiller ses expositions au crédit, mais s'est montré satisfait de 'la manière dont les équipes ont jusqu'à présent géré la volatilité accrue'.



Credit Suisse a déclaré que le récent renforcement de sa base de capital, depuis le début de sa restructuration en 2015, couplé au rééquilibrage de ses activités vers la gestion de patrimoine, a considérablement accru sa résilience et sa préparation à l'impact de l'épidémie.



Malgré la pandémie de COVID-19 et l'environnement de marché instable qui en résulte, sa rentabilité au premier trimestre de 2020 'a jusqu'à présent poursuivi la forte tendance à l'amélioration d'une année sur l'autre', a ajouté le groupe.



Après ces commentaires, les actions Credit Suisse sont en hausse de près de 5% ce matin à la Bourse de Zurich.



