Credit Suisse : les actionnaires ne pourront pas venir à l'AG

25/03/2020 | 10:21

En raison de la pandémie de Covid-19, les actionnaires du Credit Suisse ne seront pas autorisés à assister en personne à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 30 avril à Zurich, a annoncé ce matin la banque privée Suisse.



Les actionnaires sont donc invités à voter à l'avance en donnant une procuration et des instructions de vote au mandataire indépendant. La date limite est le 27 avril, a indiqué le groupe.



Comme annoncé précédemment, Credit Suisse proposera aux actionnaires une distribution en espèces d'un dividende de 0,2776 franc suisse par action pour l'exercice 2019, conformément à son intention d'augmenter le dividende d'au moins 5% par an. 50% du versement sera réalisé avec les réserves en capital, a précisé le groupe.



La semaine dernière, le Credit Suisse a déclaré que sa rentabilité au premier trimestre avait jusqu'à présent poursuivi sa forte tendance à l'amélioration d'une année sur l'autre.



Cependant, des économistes ont indiqué hier qu'une récession en Suisse était désormais 'inévitable', l'ampleur de la récession devant être limitée à 2 à 3 mois grâce aux mesures prises par les autorités monétaires et fiscales.



