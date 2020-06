Credit Suisse n'est plus positif sur les actions pour la période d'été

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Comité d'investissement du Credit Suisse a changé son point de vue sur les actions, passant de la surpondération à la neutralité. Celui-ci avait adopté une position surpondérer en actions mars et les marchés ont connu l'un des rally les plus importants de l'histoire de l'après-guerre. "Dernièrement, cependant, la tendance à la hausse a commencé à s'essouffler", note la banque suisse." La prochaine saison des résultats, la récente hausse de nombre d'infections au coronavirus et les développements politiques aux États-Unis créent un contexte difficile pour les marchés financiers à l'approche de l'été " avance également Credit Suisse pour justifier sa décision.Elle pense que les conditions de marché pourraient volatiles pendant les mois d'été, et que des revers temporaires sont très probables. " Toutefois, bien que les risques accrus ne justifient plus une surpondération, nous pensons que les actions continuent d'offrir un potentiel de hausse au cours des 3 à 6 prochains mois ", poursuit Credit Suisse.