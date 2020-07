Credit Suisse : nomination à la communication et aux RH

01/07/2020 | 15:18

Credit Suisse annonce la nomination, avec prise d'effet au 1er janvier 2021, de Christine Graeff comme responsable groupe de la communication d'entreprise et responsable globale déléguée des ressources humaines, pour 'exploiter tout le potentiel de chaque fonction'.



Christine Graeff apportera à l'établissement financier helvétique son expérience substantielle dans la communication et la gestion, acquise dernièrement en tant que directrice générale de la communication de la Banque Centrale Européenne depuis 2013.



