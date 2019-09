Credit Suisse : nomination d'un responsable stratégie groupe

11/09/2019 | 09:57

Credit Suisse annonce l'arrivée de Kinner Lakhani comme responsable de la stratégie et du développement du groupe. Basé à Zurich, il reportera à Tidjane Thiam, le directeur général (CEO) de la banque helvétique.



'Il apporte avec lui une expérience considérable dans la gestion de fortune et d'actifs, la banque d'investissement et le secteur financier au sens large, et figure parmi les voix les plus respectées du secteur', souligne Credit Suisse.



Kinner Lakhani travaillait depuis 2015 chez Deutsche Bank, en tant que responsable du conseil et de la recherche groupe européenne, après avoir codirigée l'équipe de recherche sur les banques européennes chez Citigroup.



