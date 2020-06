Credit Suisse nomme un nouveau responsable sur le marché allemand

Francfort (awp/reu) - Credit Suisse a nommé un nouveau directeur pour l'Allemagne en la personne de Frank Heitmann avec diverses responsabilités dans la banque d'affaires.

Il démarrera le 1er juillet et sera en charge des marchés mondiaux, de la gestion de fortune à l'international et de la gestion d'actifs. Il sera aussi responsable des grands clients dans la banque d'affaires en Allemagne et en Autriche.

Il succède à Björn Storim, qui a décidé de quitter le numéro deux bancaire helvétique pour se consacrer à d'autres fonctions, selon un mémo interne destiné aux employés du Crédit Suisse, lequel a été présenté à l'agence de presse Reuters vendredi. Credit Suisse a confirmé la nomination de M. Heitmann.

Ce dernier a rejoint Credit Suisse en septembre 2000 et travaillé à différents postes dans la banque d'affaires.

