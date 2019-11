Credit Suisse: nouvelle direction pour Investment Banking & Capital Markets

Zurich (awp) - Credit Suisse a nommé de nouveaux responsables pour sa division Investment Banking & Capital Markets (IBCM). David Miller occupe désormais le poste de directeur général de cette unité, précédemment dirigée par James Amine.

M. Miller travaille depuis 22 années pour la banque aux deux voiles, récemment en qualité de directeur pour les activités Credit et Credit Products et membre du comité de direction de Global Markets, selon un communiqué.

Son prédécesseur James Amine quitte ses fonctions après avoir passé plus de dix ans à la tête d'IBCM. Il doit diriger l'activité nouvellement créée Private Credit Opportunities, qui est basée à New York.

Eric Varvel a quant à lui été nommé président d'IBCM, en plus de ses fonctions de directeur général de la division Gestion d'actifs et président et directeur général de la filiale américaine Credit Suisse Holdings (USA). En sa qualité de président d'IBCM, il remplace Harold Bogle.

al/ol