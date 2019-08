Credit Suisse : recentrage stratégique opéré en Suisse

26/08/2019 | 10:45

Credit Suisse a annoncé lundi son intention de faire croître ses investissements en Suisse dans le cadre d'un recentrage stratégique opéré vers ses activités à plus forte croissance.



Dans un communiqué, l'établissement bancaire explique avoir décidé d'adapter le modèle commercial de sa branche suisse et de procéder à des investissements 'substantiels' dans le pays.



Le groupe basé à Zurich invoque un environnement de marché difficile, marqué par des taux d'intérêt négatifs, une pression accrue sur les

marges et l'arrivée de nouveaux concurrents.



Il est ainsi prévu qu'un nouveau secteur d'activité, baptisé 'Direct Banking' et regroupant près d'un million de clients particuliers, propose un accès 'simplifié' et 'plus rapide' aux prestations bancaires.



Par ailleurs, Credit Suisse compte procéder aux cours des trois prochaines années à des investissements au sein de son activité suisse pour un montant en millions 'à trois chiffres élevé' dans la numérisation, le conseil à la clientèle et le marketing.



Enfin, au 1er septembre, l'équipe de banque d'investissement pour la Suisse quittera le secteur d'activité 'Corporate & Investment Banking' (banque de financement et d'investissement), auquel elle était rattachée jusque-là, pour devenir un secteur d'activité à part entière.



L'action CS Group était en baisse de 0,6% à la Bourse de Zurich suite à ces annonces.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.