Zurich (awp) - Credit Suisse (Switzerland) émet deux emprunts garantis par des hypothèques. Les conditions:

1ère tranche montant: 200 mio CHF taux: 0,00% prix émission: 100% durée: 4,5 ans, jus. 17.12.2024 Libération: 17.06.2020 no valeur: 55'041'335 (2) rating: AAA (Fitch) cotation SIX: dès le 16.06.2020 2e tranche montant: 400 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0,25% prix émission: 100,18% durée: 8 ans, jus. 16.06.2028 libération: 17.06.2020 no valeur: 55'041'336 (0) rating: AAA (Fitch) cotation SIX: dès le 16.06.2020

pre/rp