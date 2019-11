Zurich (awp) - First Swiss Mobility émet trois emprunts avec des contrats de leasing sous direction de Credit Suisse et de la banque cantonale de Zurich. Les conditions:

Tranche "Class A" montant: 227 mio CHF taux: 0,00% émission: 100,000% durée: 3 ans, jus. 16.12.2022 libération: 16.12.2019 Yield to Mat.: 0,00% Swapspread: +64,3 pb no valeur: 50'878'577 (8) cotation SIX: dès le 12.12.2019 Tranche "Class B" montant: 13,5 mio CHF taux: 0,625% émission: 100% durée: 3 ans, jus. 16.12.2022 libération: 16.12.2019 Yield to Mat.: 0,625% Swapspread: +128,8 pb no valeur: 50'878'578 (6) Tranche "Class C" montant: 9,5 mio CHF taux: 1,50% émission: 100% durée: 3 ans, jus. 16.12.2022 libération: 16.12.2019 Yield to Mat.: 1,50% Swapspread: +216,3 pb no valeur: 50'878'579 (4)

rp