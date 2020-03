Fitch confirme les notes de CS et UBS, baisse la perspective à "négative"

Zurich (awp) - Dans le sillage de la crise du coronavirus, Fitch a revu les ratings de crédit des banques suisses. Pour Credit Suisse et UBS, les notes ont été confirmées, mais la perspective ramenée à "négative".

Dans son communiqué de mardi, Fitch précise avoir confirmé la note de défaut d'émetteur (IDR) de Credit Suisse (A-) et d'UBS (A+) mais avoir abaissé la perspective à "négative" de "positive" pour CS et "neutre" pour UBS. La note de Corner Banque a été confirmée à "BBB+" et la perspective abaissée à "négative" aussi.

La note "A" d'EFG International a été placée sous surveillance négative. Les notes de Pictet (AA-), Lombard Odier (AA-) et de la Banque cantonale de Zurich (AAA) sont confirmées avec perspective "stable".

Les effets de la crise du coronavirus ne sont pas encore prévisibles, mais Fitch estime que les risques du profil de crédit des banques sont nettement orientés à la baisse. L'agence table sur un fort ralentissement de l'économie mondiale cette année.

Les mesures décidées par la Confédération devraient aussi avoir un effet positif pour les banques.

uh/jb/rp/lk