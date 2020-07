Indice PMI: rebond dans les services au mois de juin

Zurich (awp) - L'indice des directeurs d'achat (PMI), calculé pour le secteur des services, a rebondi au mois de juin, illustrant un rétablissement presque complet par rapport à la période de confinement. Pour le PMI Industrie, le chemin de la reprise paraît plus caillouteux, même si le déclin de la production commence à ralentir, a indiqué mardi Credit Suisse. Les deux indicateurs demeurent inférieurs au seuil de croissance de 50 points.

Dans les services, l'indice des directeurs d'achat (PMI) s'est inscrit à 49,1 points, dans la fourchette des attentes des analystes consultés par AWP. L'activité a repris et les commandes sont à nouveau en progression. Les employés retournent doucement au travail et seulement un cinquième est encore en chômage partiel. Toutefois, un quart des entreprises sondées estiment avoir besoin de moins d'effectifs qu'actuellement.

Dans l'industrie, l'indice PMI s'est inscrit à 41,9 points, inférieur aux prévisions du consensus AWP et aux 42,1 points enregistrés au mois de mai. Ce repli s'explique par la méthode de calcul de l'indice. En effet, pendant le coronavirus, les délais de livraison ont augmenté, ce qui est considéré comme positif dans des circonstances normales et pèse pour 20% dans la pondération de l'indicateur. Désormais, la situation revient peu à peu à la normalité et les délais se raccourcissent, ce qui explique la baisse de l'indicateur.

Les économistes expliquent que la reprise est plus lente dans l'industrie, 27% des employés du secteur sont encore touchés par les mesures de chômage partiel. En avril, la proportion était de 21% et en mai de 28%. Un quart des entreprises ont annoncé que leurs effectifs avaient décliné.

ol/fr