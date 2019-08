L'industrie suisse dans une mauvaise passe (indice PMI)

Zurich (awp) - Le moral de l'industrie suisse s'est encore détérioré en juillet. L'indice PMI Industrie des directeurs d'achats est tombé à son plus bas niveau depuis dix ans en raison d'un affaiblissement inédit de l'industrie manufacturière, selon les données fournies vendredi par Credit Suisse et procure.ch.

L'indice PMI Industrie a perdu 3 points à 44,7 en juillet et s'est maintenu en deçà de la barre des 50 points, définie comme le seuil de croissance. En comparaison annuelle, le recul est de 16,9 points.

Les économistes contactés par AWP, dont les estimations oscillaient entre 46,4 et 49 points, n'avaient pas anticipé un recul aussi significatif de l'indice PMI Industrie pour le mois de juillet.

Les carnets de commandes dans le secteur manufacturier ont atteint leur plus bas niveau depuis avril 2009. La production quant à elle a régressé pour le cinquième mois consécutif. La réduction des volumes d'achats en entreprise, le racourcissement des délais de livraison ainsi que la hausse des stocks des produits finis sont autant des signes attestant d'une faible demande.

Malgré cela, le sous-indice "emploi" reste en expansion, et semble indiquer que le ralentissement actuel pourrait être temporaire, selon les économistes de Credit Suisse et procure.ch.

L'indice PMI Services a atteint son plus bas niveau depuis octobre 2016, en s'affichant en baisse à 48,2 points, soit en deçà du seuil de croissance et des attentes du marché qui l'estimaient entre 50,6 et 55 points.

Les sous-indices "activité commerciale" et "nouvelles commandes" se sont maintenus en zone de croissance, à l'inverse de celui de l'emploi, qui n'a pas atteint les 50 points pour le deuxième mois consécutif. A ce stade toutefois, les perspectives d'emploi ne préoccupent pas les économistes "outre mesure".

maj/jh