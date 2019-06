Le ralentissement économique pèse sur le moral des analystes

Zurich (awp) - Les signes de ralentissement de la croissance mondiale mais aussi l'escalade dans le conflit commercial entre Washington et Pékin ont plombé le moral des analystes. Une baisse des taux d'intérêt, notamment outre-Atlantique, est l'option privilégiée par la moitié d'entre eux.

L'indicateur CS CFA sur les perspectives économiques en Suisse a reculé en juin à -30,0 après -14,3 points en mai, indiquent mercredi Credit Suisse et l'institut CFA Society Switzerland. Ce marqueur avait atteint -7,7 points en avril et -26,9 points en mars. L'indicateur s'approche de son niveau de fin 2018.

Trois analystes sur dix s'attendent à un ralentissement économique pour la Suisse, alors que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine encourage le pessimisme. Mais les experts se montrent un peu plus confiants à moyen terme et leurs prévisions pour le taux de chômage helvétique n'a pas bougé.

Un tiers des sondés escompte une hausse du prix du pétrole, dans un contexte de tensions avec l'Iran, quand la moitié s'attend à une poussée du prix de l'or. Environ un tiers voit le franc s'apprécier face à l'euro et au dollar.

Suite aux récentes annonces de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine (Fed), davantage d'analystes qu'auparavant s'attendent à une baisse des taux d'intérêt à court terme. Un participant sur deux table sur une baisse des taux américains prochainement.

A propos des perspectives de l'économie suisse pour les trois à cinq ans, un tiers des sondés considère que la croissance va passer en-dessous des 1%, quand plus de la moitié table sur une fourchette comprise entre 1% et 2%.

L'étude a été menée entre le 10 et le 19 juin.

