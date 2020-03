Moody's confirme la perspective "stable" pour le système bancaire suisse

Zurich (awp) - La place financière suisse demeure solide, malgré les effets de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, estime Moody's. L'agence de notation américaine confirme ainsi la perspective de l'ensemble des instituts financiers helvétiques comme "stable".

Les replis de rentabilité attendus, tout comme l'augmentation des crédits à problèmes en raison des mesures mises en oeuvre pour limiter la propagation du coronavirus devraient rester limités, estime jeudi Moody's.

L'agence de notation se montre en revanche plus sceptique pour les institutions financières d'autres pays et abaisse la perspective de "stable" à "négative" pour la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne. L'environnement économique devrait fortement se détériorer dans ces Etats.

Pour les places financières britanniques et allemandes, les perspectives demeurent négatives. La pandémie devrait encore accroître la pression sur le secteur bancaire dans ces deux pays, note Moody's.

rw/cf/vj/md