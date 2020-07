Presse: Credit Suisse prévoit des économies, emplois sur le ballant

Zurich (awp) - Des centaines d'emplois sont sur le ballant au Credit suisse. Selon la SonntagsZeitung, le directeur de la banque Thomas Gottstein prévoit une série d'économies. Rien n'est encore décidé, ajoute le dominical qui s'appuie sur des sources au courant du dossier, mais diverses initiatives d'économies sont à l'étude.

Des emplois devraient aussi passer à la trappe en Suisse. Le réseau des 120 filiales suisses serait encore réduit. En mai dernier, M. Gottstein l'avait déjà laissé entendre dans une interview à la NZZ, mettant en avant l'importance croissante de la banque en ligne. A la question posée par la SonntagsZeitung de savoir à combien de filiales et des quelques 1200 emplois de conseillers clientèle la banque pourrait renoncer, Credit Suisse a renvoyé à l'interview de M. Gottstein en mai.

Credit Suisse étudierait aussi, selon des insiders, un rapprochement des secteurs Risk et Compliance, avec pour objectif de réduire des emplois. Ces secteurs avaient été massivement étoffés dans le sillage de la crise financière de 2008 et il y a maintenant une série de doublons. Par exemple, chacune des cinq divisions de la banque a son propre chef Risk et Compliance.

La structure de la banque pourrait aussi être adaptée. M. Gottstein examine si la séparation de la banque d'investissements en deux divisions décidée par son prédécesseur Tidjane Thiam ne devrait pas être abandonnée. M. Thiam avait séparé les activités de négoce des actions et des emprunts dans la division Global Markets et les conseils pour fusions et acquisitions dans la deuxième division Investment Banking & Capital Markets. Cette dernière travaille à pertes depuis quelques trimestres.

Contacté par le dominical, Credit Suisse n'a pas démenti réfléchir à des économies. "Nous examinons régulièrement les possibilités pour encore mieux conseiller nos clients et atteindre nos objectifs financiers de manière conforme à la réglementation et profitable", a précisé la banque aux deux voiles.

mk/rp