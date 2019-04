Prévisions Credit Suisse: bénéfice trimestriel attendu à 694 mio CHF

Zurich (awp) - La grande banque Credit Suisse publie mercredi 24 avril ses résultats au premier trimestre 2019. En tout, huit analystes ont contribué au consensus AWP:

T1 2019E (en mio CHF) cons. AWP T4 18A T1 18A produit d'expl. 5'209 4'801 5'636 bénéfice net 694 292 694 bénéfice a.i. 994 628 1'054 - Swiss UB 542 531 563 - IWM 434 410 484 - APAC 172 37 234

FOCUS: à en croire les analystes, le premier trimestre n'a pas été un long fleuve tranquille pour Credit Suisse. Les conditions de marché ont pesé sur les résultats publiés par les concurrents, qui ont subi une contraction des recettes. Le principal rival, le numéro un bancaire helvétique UBS, a dévoilé des perspectives peu réjouissantes pour le premier partiel, rappelle la Banque cantonale de Zurich.

Dans la gestion de fortune, la bonne performance des marchés de janvier à mars s'avère prometteuse, malgré des marges continuellement sous pression. Le magazine "Asian Private Banker" affirme par ailleurs que Credit Suisse a augmenté sa masse sous gestion en Asie de 1,5% à 205 milliards de dollars. A l'inverse, UBS serait en recul sur ce marché stratégique.

Deux jours avant la tenue de l'assemblée générale, des annonces pourraient intervenir autour de la rémunération - contestée par certains - des dirigeants, principalement du patron de la banque Tidjane Thiam.

OBJECTIFS: en décembre, Credit Suisse a dévoilé ses prévisions pour 2019 et précisé en partie ses ambitions à moyen terme. Ci-après un florilège des objectifs actuels:

. rendement sur fonds propres matériels (RoTE): 10-11% en 2019, 11-12% en 2020, >12% en 2021 . charges d'exploitation pour 2019 et 2020: entre 16,5 et 17 mrd CHF . ratios de capital pour 2018-2020: fonds propres durs (CET1, look-through) >12,5% CET1/Tier 1 >3,5% Leverage Ratio >5,0% . gestion du capital 2019 et 2020: retour d'au moins 50% du bénéfice net aux actionnaires relèvement du dividende d'au moins 5% par année rachat d'actions jusqu'à 1,5 mrd CHF en 2019, et du même ordre en 2020 . taux d'imposition effectif d'environ 30% en 2019 . progression de l'efficience visée de 2-3% par an

RACHAT D'ACTIONS: le rachat d'actions tant attendu a été lancé en janvier. Lors de la dernière journée des investisseurs, la direction de Credit Suisse a annoncé un programme portant sur un montant maximal de 3 milliards de francs suisses. Pour 2019, le conseil d'administration a autorisé le rachat pour 1,5 milliard. Pour 2020, un programme de la même envergure est prévu.

En début de semaine, Credit Suisse a indiqué vouloir prendre le contrôle de l'une de ses coentreprises en Chine, Credit Suisse Founder Securities Limited ("CSFS"). La grande banque veut détenir 51% du capital-actions, contre 33,3% actuellement.

PERSONNEL: fin février, le directeur du risque Jo Oechslin a annoncé son retrait volontaire, afin de pouvoir devenir conseiller senior pour le groupe. Lara Warner, précédemment en charge de la conformité (compliance) a pris sa succession. Le directeur des ressources humaines a également quitté son poste, remplacé par Antoinette Poschung.

LITIGES: Credit Suisse fait l'objet d'une procédure du gendarme financier Finma. Dans le cadre d'une affaire de blanchiment impliquant Danske Bank, l'autorité de surveillance devra se pencher sur les poursuites lancées en mars à Londres par le gouvernement du Mozambique contre Credit Suisse. La Finma accompagne l'affaire et évalue si, à l'échelle du groupe bancaire helvétique, "tout a été fait correctement".

COURS DE L'ACTION: le titre Credit Suisse affiche une progression de plus d'un quart depuis le début de l'année. En 2018, la nominative avait chuté de près de 40%.

