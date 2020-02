Prévisions Credit Suisse: bénéfice trimestriel attendu à 881 millions

Zurich (awp) - Credit Suisse publie jeudi 13 février ses résultats du quatrième trimestre 2019. Quatorze analystes ont contribué à élaborer le consensus AWP.

T4 2019E (en mio CHF) consensus AWP T3 19A T4 18A produit d'exploitation 5'425 5'326 4'801 dépenses opérationnelles 4'079 4'112 4'147 bénéfice avant impôts 1'380 1'142 595 résultat net 881 881 259 2018E (en CHF) 2018A dividende/action 0,2806 0,2625

FOCUS: la dernière présentation des résultats jeudi par le directeur général Tidjane Thiam, emporté par l'affaire des filatures, est attendue avec une certaine impatience.

Le lendemain, son successeur, Thomas Gottstein prendra le volant de la grande banque. L'accent devrait être mis jeudi sur la poursuite de la stratégie. Personne ne s'attend à des bouleversements. La ZKB compte sur le nouveau CEO pour qu'il se concentre sur la gestion d'actifs et la maîtrise des coûts.

La question se pose aussi de savoir combien de temps M. Gottstein va rester CEO, alors que le président Urs Rohner est censé rester en fonction jusqu'en 2021.

Autre point chaud, l'attitude des grands actionnaires. Ceux qui ont soutenu M. Thiam vont-ils abaisser leur participation? La fondation Ethos a une nouvelle fois appelé au retrait de M. Rohner qu'elle demande depuis 2017.

En termes de revenus, Credit Suisse devrait avoir grossi au dernier trimestre 2019, généralement plus faible. Le bénéfice 2019 devrait aussi être supérieur à l'an passé. Lors de sa journée des investisseurs, la banque disait viser un rendement de son capital investi (RoTE) de "plus de 8%" contre 5,4% en 2018.

Pour l'atteindre, un bénéfice net de plus de 3,2 milliards de francs suisses est nécessaire, soit au moins 600 millions au dernier partiel. Les estimations des analystes sont supérieures à cette somme.

Deux effets non récurrents favoriseront le trimestre. Tout d'abord un bénéfice avant impôts d'"au moins 450 millions de francs suisses", lié à sa participation de 15% dans SIX. Et aussi une vente immobilière à Genève (gain de 100 millions selon la ZKB).

L'attention sera aussi portée sur le coeur de métier, à savoir la gestion d'actifs.

Dans une interview il y a presque trois semaines, Tidjane Thiam se disait satisfait des résultats du dernier partiel.

OBJECTIFS: Credit Suisse a réduit son objectif de rentabilité pour 2020, avec un rendement des fonds propres (RoTE) de 10%, contre 11-12% auparavant. La grande banque a confirmé la cible à moyen terme de "plus de 12%".

En termes de dépenses, CS avait réduit sa base de coûts opérationnelle à 16,5 milliards. Pour 2019 et 2020, l'établissement compte les maintenir en dessous des 17 milliards. Autrement l'efficience de la banque doit progresser de 2 à 3% par an.

Concernant la redistribution aux actionnaires, pour 20109 et 2020, CS compte leur donner au moins 50% du bénéfice net. Le dividende doit être relevé d'au moins 5% par an.

En décembre, la direction assurait que les rachats d'actions allaient se poursuivre comme prévu, à hauteur de 1,5 milliard de francs suisses maximum en 2020. Le géant zurichois garantit l'acquisition de titres pour au moins 1 milliard l'année prochaine.

POUR MEMOIRE: Thomas Gottstein, qui a été désigné vendredi pour prendre la succession à la tête de Credit Suisse de Tidjane Thiam, est un professionnel endurci de la place bancaire zurichoise, bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. En 2016, il avait pris les rênes de l'entité helvétique de Credit Suisse.

Il devra notamment tenter de redorer l'image de la banque aux deux voiles, abîmée par la scandale des filatures, dont celle portant sur son ancien banquier star Iqbal Khan.

COURS DE L'ACTION: l'action Credit Suisse valait 13,12 francs suisses, mardi vers 15h10. L'an dernier, la banque a gagné un bon cinquième. Le titre se négocie toutefois 40% moins cher qu'à l'arrivée de M. Thiam en juillet 2015.

site internet: www.credit-suisse.com

