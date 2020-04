Zurich (awp) - Credit Suisse publiera jeudi 23 avril ses résultats pour le premier trimestre 2020. Au total cinq analystes ont contribué au consensus AWP:

T1 2020E (en mio CHF) consensus AWP T4 19A T1 29A estimations produit d'exploitation 5'441 6'190 5'387 4 charges d'exploitation 4'104 4'830 4'244 5 bénéfice avant impôts 1'253 1'214 1'062 5 résultat net 910 852 749 5

FOCUS: dans un contexte de propagation du coronavirus, les marchés s'intéresseront en particulier aux déclarations liées à la marche des affaires au cours des prochains mois. Il s'agira de la première présentation des résultats par le nouveau directeur général Thomas Gottstein.

Les banques sont mieux pourvues en capitaux depuis la dernière crise financière mais les établissements américains notamment ont dû constituer d'importantes provisions pour faire face aux défauts de paiement de crédits liés à la pandémie.

La deuxième banque helvétique anticipe des effets de la crise sanitaire au niveau du résultat financier, notamment pour les estimations pour les pertes de crédits, le négoce, les taux d'intérêts et de potentielles participations goodwill. Elle a aussi souligné que les positions dans les secteur pétrole et gaz ont été diminuées ces dernières années.

Certains analystes redoutent que l'établissement aux deux voiles réduise ses objectifs de rendement pour 2020. En outre une baisse des recettes est attendue. Les marchés accueilleraient favorablement un programme d'économies dans ces conditions. Le maintien d'une politique de dividende favorisant une progression annuelle pourrait également être remise en question.

En raison des pressions exercées par le gendarme des marchés financiers, la banque a déjà reporté le paiement de la moitié du dividende à l'automne. Le programme de rachat d'actions a aussi été suspendu.

OBJECTIFS: en 2020, Credit Suisse ambitionne de devenir plus rentable et d'améliorer son rendement de fonds propres mais ces objectifs pourraient être difficiles à atteindre en raison du coronavirus.

Le rendement des fonds propres (RoTE) devrait monter de 8,7% en 2019 à au moins 10% cette année. Quant au rendement des capitaux, il devrait s'étoffer d'environ 175 points de base "dans de bonnes conditions de marché" en 2020 et à 12% à moyen terme.

CAPITALISATION: Les ratio liés aux capitaux devraient s'inscrire au-dessus de 12,5% en 2020 pour le CET1 et 3,5% pour le CET1 Leverage ratio. Fin 2019, le ratio de fonds propres de base était à 12,7% et l'autre à 4,0%.

POUR MEMOIRE: l'agence de notation Fitch a confirmé la note de crédit "A-" mais a revu à la baisse la prévision à "négative" à cause de la pandémie.

COURS DE L'ACTION: Credit Suisse a presque chuté à 6 francs suisses au plus fort du crash financier. L'action a atteint le 17 mars son plus bas à 6,18 francs suisses mais elle a retrouvé quelques couleurs et évolue maintenant à 7,65 francs suisses. Depuis le début de l'année, le titre a ainsi dévissé de 42% tandis qu'UBS a limité la casse à environ 26%.

