trypot - Tradeur Clairement il n'existe pas un livre mais des livres, désolé mais il est clair que si tu veux devenir un bon tradeur va falloir étudier sévère.



Tu sais je suis dans mes débuts également, aujourdhui je n'ai que de la gueule si je puis dire.



Si tu veux je peux te préparer une liste de livre chacun traitant d'un objet bien précis (Les bougies, Les bandes de Bollinger, etc....)



Mais la liste au final sera relativement longue je dirai 6 ou 7 ouvrages.



Mais je te garanti la qualité





Les livres qui te disent qu'ils vont t'apprendre a trader en 300 pages c de la foutaise.



C pas cela la vie et tu t'en doute bien, c'est l'appel du coté obscure et de c gain rapide qui te meneront à ta perte ;-)



Je te prepare la liste j'ouvrirai une file à cet égard.



Une chose assez spécial dans le trading, au début on a l'impression que c un jeu d'enfants (souvent tu perd ton capital), après tu y reviens armé de bouquin et de système (tu reperds ton capital parce que tu as eu tendance a élaboré des usine à gaz) et la troisième fois tu as faits le tour des indicateurs, des techniques, tu te connais , tu as synthétisé toutes les données et connaissance, tu trouves ton style de trading et la tout parrait simple...



Mais malgré tout si tu n'es pas fait pour.....n'oubli pas que seul 10% des gens gagne de l'argent en bourse



Au final c comme au poker c du comportemantale, pour ma part au poker je défini en moins d'une heure si un débutant à les traits d'un ganant ou d'un perdant c cruel surtout quand tes amis te demande de leur expliquer comment tu fais ...... tu passes pour un égoiste qui ne veux pas partager ses trucs alors que tu les protèges d'eux même.



A+ 1