CRH : bien orienté après son point à neuf mois

26/11/2019 | 09:57

CRH gagne 2,2% à Londres, après le point d'activité à neuf mois du fournisseur de matériaux de construction, qui revendique pour cette période un EBITDA de 3,2 milliards d'euros, en croissance de 27% en publié (+7% en comparable).



A 21,8 milliards d'euros, le chiffre d'affaires à fin septembre augmente de 9% en données publiées et de 4% en données comparables, tandis que 'le programme d'amélioration des profits progresse bien dans chaque domaine d'activités', selon le groupe irlandais.



Sur la base d'une poursuite de la dynamique positive dans chaque division, CRH anticipe un EBITDA (y compris opérations non poursuivies) de plus de 4,15 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, à comparer à 3,37 milliards en 2018.



