CRH : nouvelle année de croissance en 2019

28/02/2020 | 11:06

Le groupe irlandais indique que 2019 a été une nouvelle année de croissance, soutenue par un contexte de demande positif en Amérique et dans les régions clés d'Europe.



Le chiffre d'affaires s'inscrit à 28,3 milliards d'euros sur la période en croissance de 6% par rapport à 2018 et de 3% à périmètre constant.



L'EBITDA ressort à 4,2 milliards d'euros en hausse de 25% par rapport à 2018 (2018: 3,4 milliards d'euros) et la marge d'EBITDA a augmenté à 14,8% (2018: 12,5%). A périmètre constant, l'EBITDA du Groupe s'établit à 7% par rapport à 2018.



Le Groupe a réalisé un résultat avant impôt des activités poursuivies de 2,1 milliards d'euros en 2019 (2018: 1,7 milliard d'euros).



Le bénéfice par action des activités poursuivies pour la période a été de 25% supérieur à celui de l'an dernier à 202,2 centimes d'euro (2018: 161,2 centimes d'euro).



