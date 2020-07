CRH : soutenu par un relèvement de broker

02/07/2020 | 13:39

L'action CRH s'adjuge 2% à Londres, soutenue par un relèvement d'opinion chez Crédit Suisse de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours maintenu à 38 euros, sur le titre du fournisseur irlandais de matériaux de construction.



Dans sa note de recherche, le broker réduit ainsi ses hypothèses de BPA de 28% pour 2020 et de 19% pour 2021, de façon à refléter l'impact du Covid-19, et introduit une estimation de BPA de 3,10 dollars pour 2022.



'Avec 97% de revenus dérivés de l'Amérique du Nord et de l'Europe, CRH semble bien placé pour résister à la pandémie et pour une reprise post-pandémie venant d'une demande résiliente et d'un environnement prix/coûts constructif', juge-t-il néanmoins.



