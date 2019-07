CRH : Barclays abaisse son opinion sur le titre

08/07/2019 | 15:48

Barclays a dégradé sa recommandation à 'pondérer en ligne' sur le titre du fournisseur irlandais de matériaux de construction CRH, dans le cadre d'une note sectorielle.



'Nous pensons que la performance solide du secteur cimentier depuis le début de l'année appelle un moment de répit, en particulier compte tenu des perturbations météo aux Etats-Unis qui vont probablement affecter la performance du deuxième trimestre', juge le broker.



Barclays avait réaffirmé sa recommandation 'surpondérer' sur CRH début mars 2019 et avait remonté son objectif de cours de 30 à 33 euros, après les résultats annuels du groupe irlandais.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.