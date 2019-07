CRH : Morgan Stanley à 'surpondérer', rehausse sa cible

17/07/2019 | 15:05

Morgan Stanley affiche un conseil 'surpondérer' sur CRH avec un objectif de cours rehaussé de 35 à 36 euros, estimant que le groupe irlandais 'opère à des marges plus faibles que ses pairs, mais dispose de plans ambitieux pour une amélioration'.



'Notre scénario de base est attractif et n'incorpore encore qu'environ 50% de leur réalisation ; Notre nouveau scénario positif pourrait se traduire par un potentiel de hausse de plus de 80%', ajoute le broker dans sa note sur le fournisseur de matériaux de construction.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.