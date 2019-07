CRH : Oddo BHF reste à 'achat' après un acconrd de cession

17/07/2019 | 13:05

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 32 euros sur CRH, au lendemain de l'annonce par le groupe irlandais d'un accord pour céder sa branche Europe Distribution à des fonds de private equity gérés par Blackstone.



'Le titre CRH a réalisé une belle performance boursière depuis le début de l'année', note l'analyste, estimant qu'elle devrait se poursuivre compte tenu d'un possible nouveau programme de rachat d'actions et d'une base de comparaison favorable pour 2019.



'Le risque d'une bataille boursière courant premier semestre 2020 pour le contrôle des actifs ciment de Eagle Materials reste à surveiller', ajoute-t-il en conclusion de sa note sur le groupe de matériaux de construction.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.