CRH : Oddo confirme son conseil à l'achat

26/08/2019 | 10:09

Le groupe a réalisé un EBITDA de 1,54 MdE au 1er semestre 2019, en hausse de 5% LFL en ligne avec le consensus de 1,51 MdE et la guidance du groupe ' supérieure à 1,5 MdE '. Le chiffre d'affaires est en hausse de 11% en réel et de 3% en LFL sur le semestre à 13,2 MdE.



' Nous étions légèrement plus pessimistes et attendions un EBITDA marginalement inférieur compte tenu des intempéries aux Etats-Unis ' indique Oddo.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 32 E.



' La guidance du groupe nous semble tout à fait cohérente avec le consensus. Le groupe table sur un EBITDA dans la continuité des résultats du S1 2019 (croissance de 5% à pcc) L'EBITDA est attendu en progression au S2 dans la division America Materials et Europe Materials et dans la division Produits ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses estime que la poursuite de la hausse devrait se poursuivre compte tenu : 1/ du nouveau programme de rachat d'actions ; 2/ une base de comparaison favorable pour 2019 après seulement +1%e de croissance de l'EBITDA à pcc en 2018 (+2.4% en 2017).



