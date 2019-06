CRH : Oddo confirme son conseil et l'objectif

07/06/2019 | 15:53

CRH pourrait se laisser tenter par un rachat de la branche ciment de Eagle Materials, selon Oddo. Eagle Materials a annoncé le 30 mai dernier la scission de son entité ciment/granulats et plaque de plâtre. Le bureau d'analyses reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de 32 E.



Oddo estime que Saint-Gobain pourrait de son coté, être tenté par le rachat des activités de plâtre pour compléter son dispositif américain (seulement 15% de part de marché).



' Nous estimons les synergies à au moins 5% du CA grâce à l'intégration verticale ciment/granulats. Au-delà de la complémentarité géographique et naturelle, CRH serait ainsi intégré dans le ciment, les granulats et le béton dans 13 Etats américains contre 8 actuellement. Dans ce cadre, HeidelbergCement apparait comme un acheteur naturel (JV Lehigh) ' indique Oddo dans son étude du jour.



' A l'instar du secteur, le titre a réalisé une belle performance boursière. Nous pensons qu'elle devrait se poursuivre compte tenu: 1/ du programme de rachat d'actions ; 2/ de la cession de la distribution en Europe et probablement d'une nouvelle acquisition structurante ; 3/ une base de comparaison favorable pour 2019 après seulement +1%e de l'EBITDA à pcc en 2018 (+2.4% en 2017) ' rajoute Oddo.



