CRH : bien orienté avec des propos de broker

29/08/2018 | 14:25

CRH prend 1,6% à Londres, soutenu par Barclays Capital (BarCap) qui réitère sa recommandation 'surpondérer' et confirme la place du fournisseur irlandais de matériaux de construction comme sa valeur favorite du secteur.



'Selon nous, CRH combine l'un des meilleurs mix géographiques dans le secteur (plus de 95% des profits venant d'Europe et des Etats-Unis, exposition limitée aux émergents) et une excellente allocation de capital (rotation d'actifs, rachats d'actions)', explique le broker.



'En dépit de la dévalorisation de pairs, les actifs européens se traitent toujours implicitement sur une décote de 60% par rapport aux pairs', poursuit BarCap, qui laisse à peu près inchangés ses estimations pour CRH après ses résultats semestriels.



