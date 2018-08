CRH : dépasse les attentes au 1er semestre

23/08/2018 | 08:49

CRH dévoile au titre de son premier semestre 2018 un bénéfice net des opérations poursuivies en hausse de 9% à 378 millions d'euros, soit 45 cents par action, là où les analystes n'attendaient qu'un BPA de 37 cents en moyenne.



Le fournisseur de matériaux de construction a réalisé un EBITDA à peu près stable (+1%) à 1,13 milliard d'euros, représentant une marge de 9,5% pour des revenus en progression de 1% à un peu plus de 11,9 milliards (+2% en données comparables).



Fort de ces performances sur les six premiers mois et confiant pour la seconde moitié de l'année, le conseil d'administration du groupe irlandais a décidé de rehausser de 2% l'acompte semestriel sur dividende, à 19,6 cents par action.



