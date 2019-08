CRH : hausse de moitié du BPA au 1er semestre

22/08/2019 | 10:01

CRH cède 0,6% à Londres, après l'annonce par le fournisseur de matériaux de construction d'un BPA semestriel en hausse de 51% à 67,8 centimes d'euro, pour une marge d'EBITDA améliorée de 220 points de base à 11,7%.



Le groupe irlandais a réalisé des revenus en progression de 11% à plus de 13,2 milliards (+3% en données comparables), 'dans un contexte de demande sous-jacente positive à la fois en Europe et en Amérique du Nord'.



Ayant racheté pour 550 millions d'euros de ses propres actions depuis le début de 2019, CRH indique prévoir de réaliser une nouvelle tranche de son programme de rachats pour 350 millions d'euros d'ici la fin de l'année.



