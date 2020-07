Criteo S A : Grégoire Bruni rejoint Criteo en tant que Head of Agencies France

PARIS - 4 juin 2020 - Criteo (NASDAQ: CRTO), entreprise mondiale de technologie fournissant aux spécialistes du marketing du monde entier des publicités fiables et pertinentes, annonce l'arrivée de Grégoire Bruni au poste de Head of Agencies France. Diplômé de Kedge Business School, Grégoire Bruni a débuté sa carrière en tant que TV Account Manager chez WPP Mindshare, puis a poursuivi chez Omnicom Media Group au poste de Web Media Manager. En 2010 il rejoint AdVideum entant qu'associé (revendu depuis à Prisma Media) où il partcipe à la création et au développement du premier réseau publicitaire vidéo premium en France. En 2017, il est Head of Business Development & Advisor chez Prisma Media, avant de rejoindre Criteo en mars 2020.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Grégoire a pour objectif de prendre en charge le développement de la marque et des offres publicitaires « full funnel » de Criteo auprès des agences média sur le marché français. Pour cela, il a débuté la constitution d'une équipe dédiée en France : Clémence Del Rosso (ex Figaro) et Pierre Marie Perrot (ex Vectaury) sont les premiers recrutements de cette équipe managée par Grégoire Bruni.

« Criteo est le secret le mieux gardé de la publicité alors que les solutions de Criteo sont parmi les plus pertinentes et efficaces du marché sur l'ensemble du funnel. La diversification opérée depuis 2 ans maintenant avec également des produits « branding » nous rapproche de facto des agences media et de leur cœur de métier pluri-media », commente Grégoire Bruni. « Cette stratégie m'apparait comme une des plus pertinente et passionnante à déployer et je suis très heureux de contribuer au développement de la relation entre Criteo et les agences média en France aux côtés de Nicolas Rieul».

Grégoire reporte à Nicolas Rieul, General Manager France de Criteo : 'Aujourd'hui, Criteo a évolué au-delà du reciblage et nous sommes capables de proposer des solutions de pur branding, de considération ou de conversion avec le reach le plus puissant du marché grâce à une technologie de machine-learning de pointe et l'accès à un ensemble de données inégalées au sein de notre Shopper Graph. L'accompagnement des agences est une des priorités pour Criteo en France et je suis ravi de compter sur Grégoire pour mener à bien cet objectif. C'est un professionnel qui connaît parfaitement le monde des agences, il est une valeur ajoutée indéniable à l'équipe commerciale en France ».

Au global, Criteo a renforcé fortement ses relations avec les agences media en 2020, notamment en lançant un programme partenaires Criteo Partners.