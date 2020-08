Criteo S A : annonce des changements au sein de son Conseil d'Administration

Paris, New York, NY - 29 juillet 2020- Criteo S.A. (NASDAQ : CRTO), entreprise mondiale de technologie fournissant aux spécialistes du marketing du monde entier des publicités fiables et pertinentes, annonce aujourd'hui des changements au sein de son Conseil d'Administration.

Jean-Baptiste Rudelle, co-fondateur et ancien PDG de Criteo, a démissionné de son poste de Président du Conseil d'Administration de Criteo ce jour mais restera cependant membre du Conseil d'administration. À compter du 28 juillet 2020, Rachel Picard, membre du Conseil d'Administration de Criteo depuis juin 2017, a été élue Présidente du Conseil d'Administration. Par ailleurs, James Warner, membre du Conseil d'administration de Criteo depuis février 2013 et principal administrateur indépendant depuis décembre 2013, a été élu Vice-Président et rejoindra le Conseil d'Administration de Criteo à la même date.

« Je suis très fière et honorée de pouvoir guider Criteo dans ma nouvelle mission de Présidente du Conseil d'Administration, en cette période passionnante et importante pour l'entreprise », a déclaré Rachel Picard, nouvellement nommée Présidente du Conseil d'Administration.

A propos de Criteo

Criteo (NASDAQ: CRTO) est une entreprise mondiale de technologie fournissant aux spécialistes du marketing du monde entier des publicités fiables et pertinentes. Les 2 800 membres de l'équipe Criteo collaborent avec plus de 20 000 clients et des milliers d'éditeurs dans le monde entier pour offrir une publicité efficace sur tous les canaux, en appliquant une technologie de machine learning avancée, liée à des ensembles de données inégalés. Criteo donne aux entreprises de toutes tailles la technologie dont elles ont besoin pour mieux connaître et servir leurs clients. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.criteo.com.